Tartışmaların odağındaki EthereumPow‘un (ETHW) resmi Twitter hesabından yapılan yakın tarihli açıklamaya göre, Ethereum’un fork’lanmış (çatallanmış) PoW versiyonu, şu anda ağın kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen işlem başına ödenen temel işlem ücretinin yakımını yapan mekanizmaya sahip olmayacak.

EthereumPow’un Açıklaması

Açıklama, EthereumPow’un resmi Twitter hesabından Ethereum‘un yeni versiyonunun manifestosunun sunulduğu bir tweet dizisinden yapıldı. Kripto para madencileri, bir grup ağ katılımcısını diğerinin lehine cezalandırmanın hiçbir gerekçesi olmadığı konusunda hemfikir. Bu da yakım mekanizmasının EthereumPow’da bulunmaması kararının alınmasına neden oldu.

Uzun zamandır merakla beklenen The Merge güncellemesi sırasında gerçekleşecek olan çatallanma ile EthereumPow, PoS Blockchain’inden ayrılacak ve herhangi bir yönetişim varlığından yoksun bir şekilde tamamen özerk ve kendi kendini idame ettiren olma hedefi ile kripto para piyasalarındaki yerini alacak. Açıklanan manifestoya göre EthereumPow’da bu hedefe önümüzdeki üç yıl içinde ulaşılması planlanıyor.

Yakım Mekanizması

ETHW‘de bir yakım mekanizmasının istenmemesinin ana nedeni olarak, tüm merkeziyetsizlik koşullarına rağmen kullanıcıların işlemler için ödediği taban işlem ücretinin yakım adresine gitmesi ve dolaşımdan kaldırılması nedeniyle güncellemenin madencilerin kâr etmelerine getirdiği sınırlama işaret ediliyor. Ethereum, şu anda yakım mekanizmasının yardımıyla fiyatı için piyasalarda güçlü bir destek kaynağı sahip. Çünkü sürekli olarak ETH yakımının yapılıyor olması trader’ların ve yatırımcıların piyasada daha önce ortaya çıkan bazı satış baskılarından korunmasına imkan tanıyor.

Çatallanma ile kripto para piyasalarındaki yerini alacak olan EthereumPow’da ayrıca ağdaki blok hareket gücünün ana kaynağı oldukları için daha önce Ethereum’un izlediği yolu dikte edebilen madencilerin yönetişim gücünü de azaltacak.

Eylül ayındaki The Merge güncellemesine hazırlanan en büyük altcoin Ethereum, CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında günlükte yüzde 3,38 yükselişle bin 769 dolardan işlem görüyor. ETH, ağdaki kripto para madenciliğini sonlandıracak olan güncelleme için 19 Eylül tarihinin açıklanmasından beri değerini sürekli olarak artırıyor. The Merge güncellemesinin Ethereum madenciliğini bitirecek olmasından dolayı bir süredir Ethereum Classic (ETC) de yükseliş trendinde. ETC, son 30 günde değerini yüzde 150’nin üzerinde artırarak en büyük 20 kripto para listesine girmeyi başardı.