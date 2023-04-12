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  •   “Tarihin En Büyük Balonu” Uyarısı Yapan ABD Başkan Adayı Kennedy’den Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu!

“Tarihin En Büyük Balonu” Uyarısı Yapan ABD Başkan Adayı Kennedy’den Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu!

ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraların halkın "balon" olarak adlandırdığı bir finansal sistemden kaçışına yardımcı olabilecek varlıklar olduğunu iddia etti.
16:05
12 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraların halkın “balon” olarak adlandırdığı bir finansal sistemden kaçışına yardımcı olabilecek varlıklar olduğunu iddia ederek Biden Yönetimi’ni hedef aldı.

Kripto Paralar Üzerinden Biden Yönetimi’ne Yüklendi

Geçtiğimiz günlerde 2024 başkanlık seçimi için Demokrat aday olarak yarışacağını açıklayan Kennedy, Biden Yönetimi‘ni kripto paralara karşı düşmanca tavır alarak saldırmakla suçladı.

Kennedy yaptığı açıklamada “2008-22 yılları arasında Fed, bir avuç büyük bankayla iş birliği yaparak 10 trilyon dolar bastı. Sadece 15 yılda on asırlık para basıldı. Bu, banksterlar için bir kazanç kaynağı. Bitcoin gibi kripto paralar, bu balonun kaçınılmaz bir şekilde patlamasının ardından halka kaçış yolu sunan varlıklardır. Dolayısıyla Beyaz Saray, hepimizi vurgunculuk ve kontrol balonuna hapsetmek için bankacılarla iş birliği yapıyor.” ifadelerini kullandı.

CBDC = Finansal Kölelik ve Siyasi Tiranlık

Çevre avukatı ve yazarı Kennedy ayrıca geçtiğimiz günlerde ABD’de bir merkez bankası dijital parasının (CBDC) geliştirilmesinin finansal köleliğe ve siyasi tiranlığa giden kaygan bir yokuşun inşa edilmesini sağlayacağını söylemesi üzerine manşet olmuştu.

Federal Reserve‘in (Fed), yeni dijital ödeme ve mutabakat hizmeti FedNow’u Temmuz ayında başlatması bekleniyor. Fed’e göre FedNow, işletmelerin ve bireylerin istedikleri zaman anında para göndermelerini ve almalarını sağlamayı amaçlayan bir ödeme sistemi. Fed, ödemeleri işlemek için CBDC’leri kullanmayı planladıklarına dair herhangi bir açıklamada bulunmuş olmasa da gelecekte dijital ABD dolarının FedNow’a entegre edilmesi bekleniyor.

Biden Yönetimi şu anda dijital ABD doları ihraç etmek için CBDC’leri kullanmanın potansiyel avantajlarını ve dezavantajlarını araştırmakla meşgul.

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