Dogecoin, Eylül’de İvme Kazanacak

Küresel ekonomideki belirsizlik ve Bitcoin’in (BTC) zayıf performansı göz önüne alındığında, DOGE fiyatının hangi yöne gideceği de merak ediliyor. Trader’lar, DOGE’nin 30 Eylül’e kadar 0.1 dolar seviyesine yükselip yükselemeyeceğini endişe içerisinde bekliyor. Yaptığı doğru tahminler ile gündemde kalmayı başaran CoinMarketCap topluluğu, DOGE fiyatının Eylül’de ivme kazanacağını ve ay sonunda 0,08991 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. 0,1 dolardaki kritik psikolojik seviye, büyük önem arz ediyor. DOGE, an itibariyle 0.06 dolardan işlem görüyor. Bu, Eylül sonuna kadar DOGE fiyatının %41 artacağı anlamına geliyor. Ankette, an itibariyle 1.079 kişi oy kullandı.

CoinMarketCap topluluğu, DOGE fiyatının Ekim ayı sonuna kadar hala psikolojik olarak önemli olan 0,01 dolar eviyesinin altında olacağını ve 0,747 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Ekim ayı için ankette 494 kişi oy kullandı. 33 kripto ve Web3 fintech uzmanından oluşan Finder topluluğu da DOGE için uzun vadeli bir fiyat tahmini yaptı. Uzmanlara göre, DOGE yıl sonunda 0.08 dolardan işlem görecek. Ocak ayında, kripto para piyasasındaki büyük çöküşten önce, Finder raporu, DOGE fiyatının 2030’un sonunda 1 dolara yaklaşarak 0,92 dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Tahminlerini güncelleyen uzmanlar 2030’un sonunda DOGE’nin 0,54 dolara ulaşacağını öngörüyor. Dogecoin, geçen yıl Aralık ayında 0.19 dolar seviyesinin altına düştüğünden beri istikrarlı bir satış baskısı altında. Haziran ayında yıl içindeki en düşük seviyelerine gerileyen DOGE, toparlanmaya çalışıyor.