BitBoy olarak bilinen popüler kripto influencer’ı Ben Armstrong, kripto analizinin yakın tarihli bir bölümünde, Ripple’ın bankacılık sektöründeki girişimlerinin ötesinde XRP‘nin potansiyelini ve önemini tartıştı. BitBoy, odağı XRP’nin mevcut fiyat performansından uzaklaştırmayı ve varlığı olumlu yönde etkileyebilecek faktörlere ışık tutmayı amaçladı.

SWIFT Ödeme Sistemi

BitBoy ilk olarak mevcut sınır ötesi ödeme sisteminin, özellikle de SWIFT ağının kusurlarına odaklandı. 1973’ten bu yana bankalar arasında finansal ödeme hizmetlerini kolaylaştıran SWIFT’in işlemlerin takası ve ödenmesi için üçüncü taraflara dayandığını açıkladı. Bu aracı sistem genellikle gecikmelere, verimsizliklere ve artan maliyetlere yol açıyor.

BitBoy, bu sorunların daha küçük işlemler için yönetilebilir olsa da, günlük trilyonlarca dolarla uğraşan FX piyasasındaki işletmeler için önemli engeller haline geldiğini vurguladı. Bu durum üzerine tartışmalar ise sürüyor.

Ripple’ın Çözümü: RippleNet ve XRP

BitBoy, Ripple’ın 2012 yılında SWIFT’e daha hızlı ve uygun maliyetli bir alternatif olarak kurulan bir ödeme ağı olan RippleNet’in geliştirilmesiyle bu zorluklara verdiği yanıtı vurguladı. RippleNet, finans kuruluşlarına gelişmiş sınır ötesi ödeme çözümleri sunan gerçek zamanlı bir ödeme ve havale ağı olarak hizmet veriyor.

BitBoy, özellikle XRP’nin, işlemleri minimum maliyetle beş saniye içinde gerçekleştirmek için kullanılan XRP Ledger’ın (XRPL) yerel varlığı olarak hizmet verdiğine dikkat çekti. XRPL saniyede 1.500 işlem gerçekleştirebiliyor. Kripto etkileyicisi, bu ödeme sisteminin 55 ülkede 100’den fazla finans kurumuyla ortaklıklar kurduğunu ve 120’den fazla fiat döviz ticaret çiftini desteklediğini vurguladı.

XRP’nin Geniş Kullanım Alanları

BitBoy ayrıca Ripple’ın bankacılık girişimlerinin ötesinde XRP tarafından sağlanan çeşitli kullanım durumlarının da altını çizdi. Yönetişim, hesaplar, tokenleştirme, merkezi olmayan finans (DeFi) ve NFT‘ler XRP’nin kullanıldığı alanlar olarak bahsetti.

Ayrıca BitBoy, XRP topluluğuna XRP Ledger (XRPL) üzerinde ilginç projeler oluşturma çabalarından dolayı övgüde bulundu. Bahsedilen önemli projeler arasında xSPECTAR, XPUNKS ve Sologenic yer almakta. XRP ekosisteminin Ripple’ın bankacılık odağının ötesine uzandığını vurguladı ve XRP Ordusunu en güçlü kripto topluluğu olarak övdü.

Düzenleyici Netlik ve Gelecekteki Büyüme

BitBoy, XRP’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki benzersiz düzenleyici konumunun altını çizerek, Amerikan pazarında açık bir düzenleyici netliğe sahip tek altcoin olduğunu belirtti. Bu düzenleyici avantaj, XRP etrafında inşa edilen projeleri yatırımcılar ve kullanıcılar için özellikle cazip hale getirebilir.

Sonuç olarak BitBoy, XRP topluluğuna bilgi sahibi olmalarını, piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmelerini ve rekabetin ortasında dirençli kalmalarını tavsiye etti. SEC davasının ardından karşılaşılan zorluklara rağmen BitBoy, XRP’nin yaklaşan boğa koşusunda önemli kazançlar elde etmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.