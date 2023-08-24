Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) son 24 saat içinde görece ılımlı bir pozitif seyir izlerken, en büyük iki kripto paranın fiyatı Ağustos vadeli opsiyon sözleşmelerinin alıcılarına “maksimum acı” çektirecek seviyelerin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Bitcoin ve Ethereum’un Fiyatı Maksimum Acı Fiyatlarına Doğru Yükselebilir

25 Ağustos’ta ürettiği işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto opsiyon borsası olan Deribit, Ağustos ayı 1.9 milyar dolar değerinde 72 bin BTC büyüklüğündeki Bitcoin opsiyon sözleşmesini ve 893 milyon dolar değerinde 535 bin ETH büyüklüğündeki Ethereum opsiyon sözleşmesini işleme koyarak kapatacak. BTC ve ETH opsiyonları için maksimum acı fiyatları şu anda sırasıyla 28 bin dolar ve bin 800 dolar seviyesinde bulunuyor.

Opsiyon piyasasıyla ilgili temel teori, alım opsiyonu yada satım opsiyonu için genellikle dayanak varlığın spot fiyatını maksimum acı seviyesine doğru iterek karşı taraftaki opsiyon yatırımcılarının en çok acı çekmesini sağlamaktır. Kripto paralar da bu spot/vadeli işlem piyasalarında kripto para alıp satılarak yapılır.

Dolayısıyla, piyasayı etkileyebilecek diğer faktörlerin sabit kaldığı varsayımında, BTC ve ETH önümüzdeki 24 saat içinde söz konusu maksimum acı noktalarına yakın bir noktada işlem görebilirler. Maksimum acı noktaları vade bitiminin ardından geçersiz hale gelecek. Deribit’teki opsiyon sözleşmeleri 25 Ağustos’ta TSİ 11.00’da sona erecek. Deribit’te bir Bitcoin opsiyon sözleşmesi 1 BTC, bir Ethereum opsiyon sözleşmesi ise 1 ETH’yi temsil eder. Opsiyon borsası, küresel kripto opsiyon aktivitesinin yaklaşık yüzde 90’ını kontrol edişiyle oldukça önemli bir konumdadır.

Vade Sonunun Net Kazananları Satım Opsiyonu Alıcıları Olacak

Deribit’in Asya iş geliştirme personeli Lin Chen, CoinDesk’e verdiği demeçte “BTC ve ETH satım opsiyonu alıcıları vade sonunda net kazananlar olacak.” derken Çok sayıda satım opsiyonu paraya çevrilmiş durumda.” eklemesini yaptı. Paraya çevirme opsiyonu, dayanak varlığın piyasa fiyatından daha yüksek bir kullanım fiyatına sahip olan opsiyondur. Bu, satım opsiyonu sahibinin dayanak varlığı mevcut piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyata satabileceği anlamına gelmektedir.

Satım opsiyonu, sahibine dayanak varlığı daha sonraki bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan satma hakkı verir ancak yükümlülüğü vermez. Alım opsiyonu ise satın alma hakkı verir.