Bitcoin (BTC), 29 bin dolar desteği ve 30 bin dolar direnciyle belirlenen aralıktaki uzun düşük volatilite döneminin ardından 25 bin dolara düşmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Geçen haftaki kaldıraç azaltma olayından kaynaklanan kayıpları telafi etmeye çalışan kripto kralı son 24 saatte yüzde 1,64 artışla 26 bin 465 dolardan işlem görüyor.

BTC’deki Son Yükselişin Tetikleyicisi ABD Bileşik PMI Endeksi Oldu

Bitcoin boğaları, 25 bin dolardaki destek seviyesinde güçlü bir savunma yaparak 20 bin dolara kadar olabilecek potansiyel bir düşüşün önüne geçtiler. Bu desteğin sonucunda beliren yükseliş görünümü, BTC’nin 26 bin dolar direncinin geçilmesini sağladı.

Büyük düşüşün ardından fiyatın 25 bin dolara kadar gerilemesi Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin aşırı satım bölgesine girmesine neden oldu. RSI’nın aşırı satım bölgesine girmesi BTC’ye giriş yapmak için fırsat kollayan yatırımcılar için bir katalizör olabilir. Dahası en büyük kripto paranın ABD’deki hisse senedi piyasasındaki yükselişi takip ettiği değerlendiriliyor. S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksi 23 Ağustos’taki işlem seansında yüzde 1 oranında yükseldiler.

Wall Street’teki yükseliş, imalat ve hizmet sektörlerindeki ekonomik aktiviteyi ölçmek için kullanılan S&P Global’in flaş ABD Bileşik PMI Endeksi’nin yayınlanmasının ardından geldi. Veriler, Ağustos ayında ekonomik genişlemenin duraklamanın eşiğinde olduğunu gösterdi. Yatırımcılar, tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) faiz artırımlarını durdurmasına yol açabileceği konusunda iyimserliğe kapılırken bu durum, bugünkü fiyat artışlarının da yansıttığı gibi kripto para piyasası için umut verici bir haber oldu.

Türev piyasa veri takip platformu Coinglass, Bitcoin’de 23 Ağustos’ta yaşanan yükselişle toplamda 37.7 milyon dolarlık tasfiye edildiğini bildirdi. Bu tasfiye toplamının içinde long pozisyonların payı 9.64 milyon dolar. Bu tasfiye ile geçen haftadan bu yana ilk kez Bitcoin’de tasfiye edilen short pozisyonların büyüklüğü long pozisyonları geçmiş oldu. Uzmanlar bunun piyasa genelindeki duyarlılığın arttığına dair olumlu bir sinyal olarak görüyorlar.

Bitcoin’in Fiyatı Toparlanıyor Olsa da Sıkıntı Devam Ediyor

Şu anda Bitcoin’in günlük zaman dilimindeki fiyat grafiği art arda ikinci yükseliş mumunu tamamlama sürecinde. Bu sürecin ortasında Bitcoin’in 26 bin 800 dolardaki satıcı yoğunluğunu azaltması bir sonraki durak olarak 30 bin dolara doğru beklenen yükselişten önceki son engel olan 28 bin dolar seviyesi olacak.

Bu noktada Bitcoin’e uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Hareketli Ortalama Yakınsaması (MACD) göstergesi bir satın alma sinyali verene kadar beklemek isteyebilir. BTC satın almak için yapılacak bu çağrı, günlük zaman dilimi fiyat grafiğinde en son Haziran ortası civarında bir satın alma sinyali olduğu düşünüldüğünde oldukça önemli olacak. RSI, 30’un altındaki aşırı satım bölgesinden nötr alana ve son olarak 70 seviyesinin üzerindeki aşırı alım bölgesine geri dönerken yükseliş durumunu ortaya çıkacak.

Eylül ayı yaklaşırken ve Fed’in ekonomi politikasındaki gelişmelerden hareketle bir sonraki faiz kararını açıklaması beklenirken, yatırımcılar dikkatli hareket etmek zorundalar. Açıklana son FOMC tutanaklarında, üyelerin ABD’de enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımı yapılmasına sıcak baktıkları görüldü. Fed’in faizi bir kez daha artırması Bitcoin ve altcoinler gibi riskli varlıkları düşürürken, toparlanma sürecini uzatması söz konusu olacak.