Gün içerisinde yaptığı hareketle büyük yükseliş gösteren Storj için güncel fiyat ve olası hareketler analistler tarafından yorumlandı.

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STORJ/USD bugün iyi performansını sürdürüyor. Kripto, bugün %22.12‘lik inanılmaz bir hareketle günlük kriptonun hareket edenler listesinin başında yer aldı. STORJ/USD şu anda 0,8000 dolara yakın bir seviyeden alınıp satılıyor.

STORJ Tahmini: Dört Saatlik Grafikte STORJ/USD Değeri

4 saatlik daha kısa bir zaman dilimi grafiğinde, STORJ/USD şimdiden olası fiyat tersine dönüş belirtileri gösteriyor. Ayrıca, bu grafikteki en son mum çubuğu, STORJ sahiplerinin satış yapmaya başladığını yansıtıyor. Bu form devam ederse, satıcılar alıcıları yenebilir ve bu da kripto fiyatının yaklaşık 0,6000, 0,5000 ve 0,4000 ABD dolarına doğru hareket etmesine sebep olabilir

Ayrıca, stokastik gösterge eğrileri zaten uçta birbirine temas ediyor. Bu, trendin tersine çevrilmesinin başladığı anlamına gelir. Bununla birlikte trend dönüşü kısa olabilir, bundan sonra kripto paranın değeri yükseliş trendine devam edebilir.

STORJ Tahmini: Günlük Grafikte STORJ/USD Değeri

STORJ/USD fiyatı bu grafikte yan fiyat kanalını geçmeyi başardı. Fiyat kanalı 13 Mayıs’tan düne kadar kırılmadan kaldı. Bununla birlikte, bugün bu kriptonun değeri, büyük bir yükseliş mum çubuğunun yardımıyla yan fiyat kanalını kırmayı başardı. Ayrıca, fiyat aktivasyonu altında Üstel Hareketli Ortalama eğrileri birbirini keserek STORJ’un fiyatını yükseltti. Artı olarak, EMA çizgileri hala fiyat hareketinin altında ikna edici bir şekilde duruyor, eğer bu çizgiler birbirini tekrar keserse kriptonun değeri 0.9000 doları ve hatta belki 1 doları kırabilir.

Ayrıca, daha hızlı olan stokastik gösterge çizgisi %95’e ulaşırken, daha yavaş olan %80 seviyesini aşmış gibi görünüyor. Stokastik gösterge, muhtemelen daha yüksek bir değer işaretine ulaşılması fikrinin tersidir. Bunun nedeni STORJ’un bu noktada yüksek oranda satın alınan alana ulaşmış olması olabilir. Sonuç olarak, bu, kriptonun yönünü tersine çevirmesi için stokastik gösterge eğrilerinin yakında birbirini geçebileceği anlamına gelir. Bu geri dönüşün kısa bir süre için olabileceği veya aşırı satım bölgesine doğru daha kötü olabileceği umulmaktadır. Sonunda, bu tersine çevirme, kriptoyu fiyat kanalı içinde alım satıma geri getirebilir.

Son olarak, STORJ/USD değerini daha yükseğe çekmek için daha fazla alıcıya ihtiyaç var gibi görünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.