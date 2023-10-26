  Stablecoin İhraççısı Circle, İşbirliklerine Devam Ediyor: Tayvan Adımı Dikkat Çekti

Kripto şirketleri hizmet alanlarını genişletmek için birçok yönteme başvurmaya devam ediyor. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli stablecoin şirketi Circle, Tayvan’ın en büyük ikinci market zinciri FamilyMart ve Tayland’da hizmet veren kripto borsası BitoGroup ile ortaklık sağladığını açıkladı. Şirketin 26 Ekim’de yayınladığı bir basın açıklamasına göre FamilyMart uygulamasında yeni bir Puan-Kripto hizmet sunulacak.

Ortaklık Detayları Kamuoyuna Sunuldu

Bu ortaklık ile birlikte FamilyMart müşterileri sadakat puanlarını Circle tarafından piyasaya sürülen USDC ile takas edebilecekler. Müşteriler FamiPoints puanlarına karşılık gelen USDC varlıklarını BitoPro cüzdanlarına gönderebilecekler. Şirket duyurusunda ise ortaklık şöyle açıklanıyor:

“FamiPoints puanların stablecoin olan USDC’ye dönüştürülmesi, sadakat puanlarının zaman içinde değer kaybetmesini önlüyor ve müşteriler hiç komisyon ücreti ödemeden kripto para birimlerine erişebiliyor.”

Stablecoin şirketi Circle, ülke vatandaşlarının sadakat puanlarına verdiği öneme dikkat çekti. Şirket, Market Intelligence & Consulting Institute (MIC) tarafından 2021 yılında hazırlanan rapora atıfta bulundu ve Tayvanlı kullanıcıların %87’sinin puan biriktirdiğini ve bu kullanıcıların %99 gibi çok büyük bir çoğunluğunun puanları genellikle ürün geri ödeme işlemleri için kullandığını vurguladı.

Tayvan’da FamilyMart’ın FamiPoints sadakat uygulaması ülke genelinde 17 milyondan fazla üyeyi bünyesinde barındırıyor. Kripto para borsası BitoGroup ise yaklaşık 800.000 kullanıcıdan oluşan bir hizmet ağına sahip.

Kripto Sektörüne Yönelik Adımlar Devam Ediyor

Circle, dünya genelinde ortaklık çalışmalarına devam ediyor ve şirketin ilk ortaklığı bu değil. Ekim ayı başlarında Circle, Filipinler’de hizmet veren bir kripto para borsası ve kripto cüzdan sağlayıcısı olan Coins ph ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Bu ortaklığa göre Filipinli kullanıcılar uluslararası para transferlerini daha kolay ve daha ucuz bir yöntem olan USDC ile gerçekleştirmeleri teşvik edilmişti.

Tayvan, Kasım 2023’ün sonuna kadar bir kripto yasasının ilk taslağını kamuoyuna duyurabilir. Eylül ayında Tayvan Mali Denetim Komisyonu (FSC), ülke genelinde kripto para piyasasını düzenlemek için kilit noktaları formüle ederek ülkede faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için endüstri yönergelerini yayınladı.