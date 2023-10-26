f Stablecoin İhraççısı Circle, İşbirliklerine Devam Ediyor: Tayvan Adımı Dikkat Çekti › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Stablecoin İhraççısı Circle, İşbirliklerine Devam Ediyor: Tayvan Adımı Dikkat Çekti

Stablecoin İhraççısı Circle, İşbirliklerine Devam Ediyor: Tayvan Adımı Dikkat Çekti

Özet

  • ABD merkezli stablecoin şirketi Circle, yeni bir ortaklık anlaşması sağladı.
  • Tayvan'da hizmet veren FamilyMart'ın sadakat uygulamasında USDC yer alacak.
  • Circle, Ekim ayının başlarında da Filipinler'de ortaklık anlaşması duyurmuştu.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:10
26 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto şirketleri hizmet alanlarını genişletmek için birçok yönteme başvurmaya devam ediyor. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli stablecoin şirketi Circle, Tayvan’ın en büyük ikinci market zinciri FamilyMart ve Tayland’da hizmet veren kripto borsası BitoGroup ile ortaklık sağladığını açıkladı. Şirketin 26 Ekim’de yayınladığı bir basın açıklamasına göre FamilyMart uygulamasında yeni bir Puan-Kripto hizmet sunulacak.

Ortaklık Detayları Kamuoyuna Sunuldu

Bu ortaklık ile birlikte FamilyMart müşterileri sadakat puanlarını Circle tarafından piyasaya sürülen USDC ile takas edebilecekler. Müşteriler FamiPoints puanlarına karşılık gelen USDC varlıklarını BitoPro cüzdanlarına gönderebilecekler. Şirket duyurusunda ise ortaklık şöyle açıklanıyor:

“FamiPoints puanların stablecoin olan USDC’ye dönüştürülmesi, sadakat puanlarının zaman içinde değer kaybetmesini önlüyor ve müşteriler hiç komisyon ücreti ödemeden kripto para birimlerine erişebiliyor.”

Stablecoin şirketi Circle, ülke vatandaşlarının sadakat puanlarına verdiği öneme dikkat çekti. Şirket, Market Intelligence & Consulting Institute (MIC) tarafından 2021 yılında hazırlanan rapora atıfta bulundu ve Tayvanlı kullanıcıların %87’sinin puan biriktirdiğini ve bu kullanıcıların %99 gibi çok büyük bir çoğunluğunun puanları genellikle ürün geri ödeme işlemleri için kullandığını vurguladı.

Tayvan’da FamilyMart’ın FamiPoints sadakat uygulaması ülke genelinde 17 milyondan fazla üyeyi bünyesinde barındırıyor. Kripto para borsası BitoGroup ise yaklaşık 800.000 kullanıcıdan oluşan bir hizmet ağına sahip.

Kripto Sektörüne Yönelik Adımlar Devam Ediyor

Circle, dünya genelinde ortaklık çalışmalarına devam ediyor ve şirketin ilk ortaklığı bu değil. Ekim ayı başlarında Circle, Filipinler’de hizmet veren bir kripto para borsası ve kripto cüzdan sağlayıcısı olan Coins ph ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Bu ortaklığa göre Filipinli kullanıcılar uluslararası para transferlerini daha kolay ve daha ucuz bir yöntem olan USDC ile gerçekleştirmeleri teşvik edilmişti.

Tayvan, Kasım 2023’ün sonuna kadar bir kripto yasasının ilk taslağını kamuoyuna duyurabilir. Eylül ayında Tayvan Mali Denetim Komisyonu (FSC), ülke genelinde kripto para piyasasını düzenlemek için kilit noktaları formüle ederek ülkede faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için endüstri yönergelerini yayınladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Elon Musk’tan Yeni PayPal Adımı: Sosyal Medya Platformu X İçin Neler Düşünüyor?
Elon Musk’tan Yeni PayPal Adımı: Sosyal Medya Platformu X İçin Neler Düşünüyor?
OpenAI, Yeni Bir Yapay Zeka Ekibi Kuruyor
OpenAI, Yeni Bir Yapay Zeka Ekibi Kuruyor
Coinbase Raporuna Göre Genç Kuşak Amerikan Rüyasını Kriptoda Arıyor
Coinbase Raporuna Göre Genç Kuşak Amerikan Rüyasını Kriptoda Arıyor
Elliptic Bugün WSJ ve ABD’li Siyasilerin İddialarını Yalanladı
Elliptic Bugün WSJ ve ABD’li Siyasilerin İddialarını Yalanladı
Ripple Yöneticisi ve X Ekibinin Şifreli Paylaşımları Kripto Topluluklarından Tepki Topladı
Ripple Yöneticisi ve X Ekibinin Şifreli Paylaşımları Kripto Topluluklarından Tepki Topladı
ABD Gelir İdaresi’nin Başlattığı Kripto Vergi Düzenlemelerine İlişkin İstişare Süreci, Kasım Ayında Tamamlanacak
ABD Gelir İdaresi’nin Başlattığı Kripto Vergi Düzenlemelerine İlişkin İstişare Süreci, Kasım Ayında Tamamlanacak
İspanya Merkez Bankası’ndan ‘Dijital Euro’ Hazırlığı
İspanya Merkez Bankası’ndan ‘Dijital Euro’ Hazırlığı
SEC Yetkililerinden BlackRock Kararı: 2,5 Milyon Dolarlık Ceza Verildi
SEC Yetkililerinden BlackRock Kararı: 2,5 Milyon Dolarlık Ceza Verildi
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023