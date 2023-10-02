  SPK Başkanı Borsa Yatırımcısını Uyardı, Yeni Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Kripto para piyasalarındaki sığ volatilite döneminin de etkisiyle yatırımcılar borsalarda daha fazla yöneldi. Bunu küresel ölçekte görüyoruz ve normal karşılanan bir durum. Ancak Türkiye’de durum çok daha farklı bir boyut altı. SPK Başkanı da yatırımcıları uyarma gereği hissetti.

Kripto Paralar ve Geleneksel Borsa

Kripto para yatırımcıları volatilite eksikliğinden dolayı Türkiye’de seçimlerin geride kalmasının da motivasyonuyla BİST’e akın etti. Yatırımcı sayısı hızla arttı ve halka arzlar yeni yatırımcıyı borsaya çekme konusunda büyük görev üstlendi.

Ancak bir sorun var. Kripto para piyasalarından (Türkiye’de tahmini 5 milyon+ yatırımcı var) borsaya geçen yatırımcı grubu çok daha volatilite meraklısı. Kolay ve hızlı kazanç motivasyonu yüksek olan bu yatırımcılar borsada da büyük dalgalanmaları tetikleyebilecek bir psikolojiye sahip.

Nitekim yakın zamanda kriptodan geleneksel borsaya geçen yatırımcı profilinin risklerinden bahsetmiştik. Ardından birçok halka arz ve hali hazırda işlem gören hisse de bu anlatıları destekleyen hareketler gördük.

SPK Başkanından Yatırımcılara Uyarı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül sayıları 8 milyonu aşan BİST yatırımcılarını uyardı. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde açıklamalar yapan başkan “fenomen” ve paralı grup tuzağına dikkat çekti. Benzer bir sorun kripto için de geçerli ve aynı uyarıları her alandaki yatırımcı dikkate almalı.

“Yatırımcılar, sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odalarına karşı dikkatli olmalı ve buralardan uzak durmalıdır. Tüyo ve duyum adı altında menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmemelidir”.

Paralı gruplar aracılığıyla yönlendirilen yatırımcılar yüksek kazanç beklentisiyle hareket ediyor. Genelde bu kitleleri yönlendirenler de kötü niyetli olduğu için “anonim uzmanların(!)” kurbanı oluyorlar. Birebir aynı şey kripto paralar için de geçerli.

“Tasarruf sahipleri orta ve uzun vadeli yatırım yapmalı, şirketlerin finansal tablolarını incelemeli, gerekiyorsa profesyonel destek almalıdır. Özellikle ilk halka arzlarda kurulumuzca onaylanan izahnameleri detaylı incelemeli, şirketin değerine bakmalı, mali tablolarını çok iyi incelemeli ve kararlarını buna göre vermelidir.”

Anormal değerlemelere ulaşan şirketlerin ve aşırı artan hisse fiyatlarının ardından SPK Başkanının bu uyarıyı yapması anlamlı oldu.

Borsa yatırımcılarının kriptodan gelen ve daha önce hiç borsada işlem yapmamış halka arzlardan kazanç elde etmek için borsaya giren yatırımcıların yol açacağı ani dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerekiyor.