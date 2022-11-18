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Sonunda! Terra Classic’e (LUNC) Dünya Kupası Müjdesi! Kemerlerinizi Bağlayın!

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler  heyecan yarattı.
12:00
18 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler  heyecan yarattı.

Yakma Özelliğiyle “Casino” Geliyor

Terra Classic geliştiricisi Rex Harrison’ın tweet’ine göre, FIFA Dünya Kupası için Terra Classic ağında yeni bir  Casino platformu başlatılacak. Yönetici, yeni uygulamanın nihai hedefinin LUNC yakımlarını artırmak olduğunu vurguladı. Bağımsız Terra Classic geliştirme grubu TerraCVita, Rexzy’nin ifadelerinin doğru olduğunu teyit etti. Bir tweet’te grup, popülarite kazanacak bir Casino uygulamasının  6 ayda 24 milyar Terra Luna Classic yakabileceğini belirtti. Bu rakam,  neredeyse tüm topluluğun son altı ayda yakmayı başardığı rakam.

Grup, “Bu, neredeyse topluluğun son altı ayda yaktığı rakam. Yeni uygulamanın ne kadar token yakabileceğini hayal edin.” açıklamasını yaptı.  Terra Classic ağında inşa edilen projeler hızla arttı ve v23 yükseltmesi henüz kullanıma bile sunulmadı. Geliştiriciler, yükseltmeyi Aralık ayı için planladılar ve planlandığı gibi kullanıma sunulacağını ileri sürdüler. Ağı tamamen Cosmos’u LUNAv2 ile teknolojik uyumla birlikte çalışabilir hale getirmeyi vaat ediyor. Sonuç olarak, geliştiriciler, üzerine inşa edilen proje sayısında büyük bir artış ve  yakımların artmasını umut ediyorlar.

Yeni Projeler… Yeni Yakımlar!

Terra Classic ekosisteminde Casino lansmanı haberleri TerraCVita’nın ağ üzerinde merkeziyetsiz bir borsa (DEX) başlatma üzere olduklarını doğrulamasından hemen sonra geldi. Özellikle, ağda zaten başka bir bağımsız geliştirme grubu olan Terra Rebels tarafından oluşturulmuş bir piyango oyunu var. Moonshot adlı piyango oyunu, iki hafta içinde şimdiden yaklaşık 18,5 milyon LUNC yaktı. Haftalık ortalama 9 milyon LUNC yandığını varsayarsak, 6 ayda 216 milyon LUNC yakabilir. Oyun hala birçok yeni kullanıcıyı çekiyor.

 Terra Classic ağı, topluluk tarafından aktif olarak kullanılan birkaç DApp’i oluşturmaya devam etmenin bir yolunu bulursa, LUNC arzı büyük oranda düşürülebilir.  Binance, ilk haftada  5,5 milyar LUNC yaktı. Borsa, ikinci haftada 2.9 milyar LUNC yakarken, üçüncü haftada 2.5 milyar, dördüncü haftada ise 1.3 milyar token yaktı. LUNC topluluğu, işlem hacmini yeniden artırmak için vergi/yakım mekanizmasını %0,2’ye değiştirmek zorunda kaldı.  %1,2’lik oran işlem hacmini olumsuz etkiledi.  Şimdiye kadar, LUNC hacmi yükselmeye devam ederken, yeni uygulama işe yarıyor. Eylül ayında LunarCrush LUNC’un en yüksek sosyal ve piyasa faaliyetlerine sahip kripto para olarak nitelendirdi.

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