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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto alım satım işlemlerinde yatırımın yapılacağı zamanın belirlenmesi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Kripto para birimlerinin dinamik yapısı sebebiyle, kısa sürede gerçekleşen yükselme ve düşme eğilimleri normal olarak kabul edilir. Tecrübeli yatırımcılar tarafından kripto para birimlerinin en düşük değerde satın alınması ve olabilecek en yüksek değerde satılması hedeflenmektedir.

Örneğin Bitcoin’in yakın geçmişteki hareketleri göz önünde bulundurulduğunda, 2021 yılının Temmuz ayında 31,400 dolar seviyesinden işlem gördüğü ve Ekim ayında 64,280 dolar seviyesine yükseldiği biliniyor. Yani 2021 yılının Temmuz ayında Bitcoin’e yatırım yapan bir kişi, 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde yatırımını iki katına çıkarmış oldu.

2021 yılının Ekim ayında Bitcoin’in daha çok yükseleceği düşüncesiyle alım yapan bir kişinin, 2022 yılının Ekim ayında (aradan bir sene geçmesine rağmen) hala zararda olduğu görülüyor. Bu sebeplerle kripto para birimleri üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, yapılacak işlemlerin doğru zamanda gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda potansiyeli olan ama değeri ucuz coinlerin yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunabileceği iddia ediliyor.

Günümüzün En Ucuz Kripto Para Birimleri

En ucuz coinler hakkında yapılan araştırma sonucunda, yatırımcıların yatırımlarını değerlendirmek isteyebileceği en ucuz kripto varlıklarının aşağıdaki şekilde olduğu ifade ediliyor:

Dash 2 Trade (D2T)

IMPT (IMPT)

Calvaria (RIA)

Tamadoge (TAMA)

Battle Infinity (IBAT)

Lucky Block (LBLOCK)

Yukarıda listelenen kripto varlıklarının birçoğunun ön satış sürecinde olması sebebiyle, yatırımcılara ön satış bitene kadar kısa süreliğine avantajlı fırsatlar sunulduğu ifade ediliyor. Ucuz coinler listesinde yer alan kripto birimleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için yazının devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade platformunun native para birimi olan D2T tokenleri, 9 aşamada gerçekleşecek olan ön satışın 2. aşamasında bulunuyor ve yatırımcılara 0,0135 USDT değeri üzerinden sunuluyor. Dash 2 Trade kripto yatırımcılarının alım satım işlemlerinde kullanabileceği analiz ve takip araçlarına erişim imkanı veriyor ve 2022 yılının en çok dikkat çeken projesi olarak tanımlanıyor.

ERC-20 standardını destekleyen D2T tokenleri Ethereum blok zinciri üzerinde çalışıyor. Toplam arzın 1 milyar olacağı ve ön satış sürecinde 700 milyon adet tokenin satılacağı belirtiliyor. Dash 2 Trade resmi internet sayfasında ön satışın 9. aşamasında tokenlerin 0,0662 dolar üzerinden satışa sunulacağı ifade ediliyor. Ekibin iddialarına göre D2T token değerinin artacağı net bir şekilde anlaşılıyor ve bu sebeple D2T tokenleri daha henüz ucuz coinler arasında bulunuyorken bu fırsatı değerlendirmekte fayda olabileceği ifade ediliyor.

Dash 2 Trade platformunu özel yapan bir diğer noktası ise D2T tokenlerinin alım satım işlemlerinden vergi alınmaması olarak nitelendiriliyor. Genel olarak tüm özellikleri ve fiyatı değerlendirildiğinde, D2T tokenlerinin ucuz fiyatı ile birlikte yüksek bir kazanç potansiyelini taşıdığı iddia ediliyor.

IMPT (IMPT)

Ekibin iddialarına göre ucuz kripto paralar arasında üst sıralarda bulunan IMPT, 2022 yılının en iyi kripto projesi olarak iddia ediliyor. Bunun temel sebebi, IMPT’nin çevreci bir yapı üzerine kurulu olması ve karbon emisyonuna karşı duyarlı davranılması için yatırımcılara karbon offset programını sunmasıdır. 3 aşamalı ön satış sürecinin ikinci basamağında olan IMPT tokenleri, 0,023 dolar üzerinden satışa sunuluyor ve sahip olduğu düşük satış fiyatı IMPT’yi daha da popüler bir hale getiriyor olabilir.

Platformun internet sayfasında IMPT’nin çevre dostu projesine katılmayı kabul eden 10.000’den fazla büyük kuruluşun yer aldığı, ön satışın ilk aşaması içerisinde tokenlerin kısa bir süre içerisinde tükendiği ve her aşamada IMPT tokenlerinin değerinin daha da artacağı belirtiliyor. Atılan güçlü adımların bunlarla sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor.

Sonuç olarak IMPT oldukça sağlam bir kripto projesi olarak nitelendiriliyor ve şu an ucuz kripto paralar arasında bulunuyor. Projenin uzun vadede çok daha farklı bir konumda olacağı ve uzun/kısa vadeli yatırımcıları oldukça memnun edeceği iddia ediliyor.

Calvaria (RIA)

Oyna-kazan yapıda olan Calvaria, fantastik karakterlerin yer aldığı strateji ve savaş tabanlı bir kart oyunudur. Oyunun native kripto para birimi ise RIA tokenidir. Oyundaki kartlar yani 3 boyutlu karakterler olan NFT eserleri, RIA tokenleri ile satın alınabilir. Ayrıca online olarak diğer oyuncularla mücadele edilmesine olanak tanınmaktadır.

Calvaria içerisinde aylık olarak ödüllü turnuvalar düzenlenir. Belirli başarıya sahip olan oyuncular RIA tokenleri ile ödüllendirilir ve tokenleri stake eden kullanıcılar pasif gelir elde eder. Listemizdeki ucuz coinler arasında bulunan RIA tokenlerinin ön satışı 10 aşamadan oluşuyor ve tokenler 3. ön satış aşamasında güncel olarak 1 USDT=50 adet RIA değeri üzerinden satışa sunuluyor.

Ucuz coinler arasında yer aldığı ifade edilen RIA tokenleri, P2E oyunlarının artan popülerliği ve Calvaria’nın özgün yapısı ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sonuç olarak şu an satın alınabilecek en ucuz kripto paralar arasında ön sıralarda bulunuyor olabilir.

Tamadoge (TAMA)

Oyuncuların evcil hayvan sahibi olmasına olanak tanıyan Tamadoge, P2E yapısı ile geliştirilen bir diğer ucuz ve yeni kripto oyunudur. Oyun içerisinde bulunan evcil hayvanlar, kullanıcılar tarafından geliştirilebilen NFT eserleridir. Tamadoge içerisinde köpek görünümlü evcil hayvanları geliştirmek, ödül kazanmak ve Tamaverse içerisinde diğer oyuncularla rekabet etmek için kullanılan para birimi ise ERC-20 standardını destekleyen TAMA tokenleridir.

Kısa sürede büyük ilgi topladığı iddia edilen Tamadoge, Temmuz ayında başlayan ön satışını 2 aydan daha kısa bir süre içerisinde 19 milyon dolara ulaşarak tamamladı. Günümüzde TAMA tokenleri 0,032 USDT değeri üzerinden satışa sunulduğu belirtiliyor. Son olarak ucuz kripto paralar arasında bulunduğu ifade edilen TAMA tokenleri, 2022 yılında yatırım yapmak isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak kendisini gösteriyor olabilir. Bu tokeni başta OKX borsası olmak üzere birçok borsa üzerinden satın alabilirsiniz.

Battle Infinity (IBAT)

Birim fiyatı oldukça uygun olan bir diğer yeni projelerden Battle Infinity, P2E yapısı üzerine kurulu olan metaverse platformudur. Platformun yerel kripto para birimi ise IBAT tokenidir. Battle Infinity içerisinde birçok farklı türde oyun bulunur. Kullanıcılar istedikleri oyun içerisinde, diğer oyuncularla anlık rekabete girme ve IBAT tokenlerini kazanma şansına sahiptir.

Oyuncular Battle Infinity içerisinde birbirleri ile etkileşime geçebilir ve kendilerini temsil eden avatarlarını kişiselleştirebilir. Yetenekli oyuncular kendilerini platform üzerinde kısa sürede gösterebilir ve çeşitli ödüller kazanabilir. BEP-20 standardına sahip olan IBAT tokenleri, platformun her aşamasında işlev görür.

IBAT tokenleri güncel olarak 0.0031 dolar değeri üzerinden satışa sunuluyor. Ucuz kripto paralar arasında bir fırsat niteliği taşıdığı iddia edilen kripto para biriminin yol haritasındaki gelişmeler doğrultusunda değerini oldukça artıracağı ifade ediliyor.

Lucky Block (LBLOCK)

Ucuz kripto paralar listesinin son sırasında yer alan Lucky Block, oyunları, çekilişleri ve kuraları merkeziyetsiz yapı üzerinde şeffaf bir şekilde gerçekleştiren platformdur. Platformun native kripto para birimi ise LBLOCK tokenidir. LBLOCK tokenlerine sahip olan kullanıcılar küçük ve büyük hediyelerin verildiği çekilişlere katılma hakkı kazanır. Ayrıca ellerinde LBLOCK tokenlerini tutan kullanıcılar (stake) pasif gelir elde eder.

Lucky Block tarafından düzenlenen günlük, haftalık ve aylık çekilişlerde lüks saatlerden, spor otomobillere kadar farklı ödüller katılımcılara veriliyor. Platform BEP-20 standardına sahip olan LBLOCK tokenleri üzerinden işlemlerini tamamlıyor ve şeffaf yapısıyla dikkatleri üzerine topluyor olabilir.

Lucky Block platformunun geliştirilmiş versiyonu olarak piyasaya sürdüğü LBLOCK v2 tokenleri vergisiz alım satım işlemini destekliyor. LBLOCK v2 tokenleri güncel olarak 0,0002219 dolar değeri üzerinden satışa sunuluyor. Günümüzde çekiliş ve kuraların birçok farklı platform ve marka tarafından reklam faaliyeti olarak kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, adaletli yapısı ile dikkat çektiği iddia edilen Lucky Block projesinin şu an satın alınabilecek ucuz coinler arasında iyi bir seçim olacağı ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.