Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sonunda..! SHIB’den Resmi Açıklama Geldi! Balinalar Çıldırdı! İşte Kritik Gelişme!

Sonunda..! SHIB’den Resmi Açıklama Geldi! Balinalar Çıldırdı! İşte Kritik Gelişme!

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, Shiba Inu'da (SHIB) açıklamalar, projeler ve gelişmeler heyecan yaratmaya devam ediyor. 
13:30
7 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, Shiba Inu’da (SHIB) açıklamalar, projeler ve gelişmeler heyecan yaratmaya devam ediyor.

Shibarium, Geliyor: İlk Somut Adım..!

Etherscan.io kısa süre önce, önde gelen bir ETH balinasının son 24 saat içinde üç ayrı işlemde 1.609.079 dolar (1.60 milyon dolar) değerinde 133.533.637.671 (133.53 milyar) SHIB aldığını bildirdi. Devasa ETH yatırımcısı, yaklaşık 23 saat önce aktif hale geldi ve ilk işleminde 401.665 dolar karşılığında 33.333.271.618 (33.33 milyar) SHIB satın aldı. Etherscan.io’ya göre, gizemli balina, bu işlem için Coinbase cüzdanıyla etkileşime girdi. Balina daha sonra alımlarına devam etti ve yaklaşık üç saat önce “Binance 15” isimli Binance cüzdanlarından biriyle etkileşime girerek portföyüne iki ayrı işlemle 1.206.412 dolar (1.20 milyon dolar) değerinde 100.200.366.053 (100.20 milyar) SHIB ekledi. Balina şu anda 4.047.673 (4.04 milyon dolar) değerinde 335.349.932.318 (335.34 milyar) SHIB’e sahip

Bu kritik gelişme Shiba Inu ekibinin resmi olarak Shiba Inu topluluğunu gelecekteki güncellemeler için Shibarium Network’ün Twitter hesabını takip etmeye davet etmesinden sonra geldi. Paylaşılan tweet’ta “Artık Twitter’da @ShibariumNet’i takip ediyoruz! @ShibariumNet, sonunda Shibarium Ağı ve Protokolü ile ilgili her şey için sosyal, bilgilendirici bir merkez olacak.” ifadesine yer verildi.  Bu tweet, SHIB topluluğunun Shibarium – Layer 2 Solution’ın potansiyel lansmanı konusundaki beklentilerini artırdı. Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama da son tweet’lerinde artık tamamen Shibarium’a odaklandığını ve ekibin hızla Beta lansmanına yaklaştığını doğruladı. Ancak yine de Shiba Inu ekibi lansmanın kesin tarihini açıklamadı. Shibarium Network’ün resmi Twitter hesabı şu an itibariyle 23.900 kişi tarafından takip ediliyor ve sayı hızla artıyor. Shiba Inu, 24 saatlik işlem hacmi 417.734.286 (417.73 milyon dolar) ile son güne göre % 2.31 düşüşle an itibariye 0.00001206 $ fiyattan işlem görüyor.

SHIB, Ne Zaman İvme Kazanır?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli.

En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
2013’te 1 Milyon Bitcoin Alan Ünlü Milyarder Fed’i İşaret Ederek Uyardı: Kemerlerinizi Bağlayın!
2013’te 1 Milyon Bitcoin Alan Ünlü Milyarder Fed’i İşaret Ederek Uyardı: Kemerlerinizi Bağlayın!
Son Nokta Konuldu! Dogecoin’de Kritik Gelişme! İşte Ayrıntılar!
Son Nokta Konuldu! Dogecoin’de Kritik Gelişme! İşte Ayrıntılar!
Dikkat! Büyük Gün Bugün! Dev Borsalar Bu Yeni Altcoin’in Peşinde! İnanılmaz Fırsat!
Dikkat! Büyük Gün Bugün! Dev Borsalar Bu Yeni Altcoin’in Peşinde! İnanılmaz Fırsat!
Binance ile FTX Arasındaki Savaş Bu Altcoin’i Sarstı: 2 Kattan Fazla Arttı!
Binance ile FTX Arasındaki Savaş Bu Altcoin’i Sarstı: 2 Kattan Fazla Arttı!
Dev Altcoin’in Kurucusundan Elon Musk’a Dogecoin’li Mesaj: Twitter için Çare Bizde!
Dev Altcoin’in Kurucusundan Elon Musk’a Dogecoin’li Mesaj: Twitter için Çare Bizde!
Binance Duyurdu! Bu Altcoin Ağında Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance Duyurdu! Bu Altcoin Ağında Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance – FTX Savaşında Sam Bankman-Fried’dan İlk Açıklama: Devam Edeceğiz
Binance – FTX Savaşında Sam Bankman-Fried’dan İlk Açıklama: Devam Edeceğiz
Dikkat! 3 Analistten Açıklama: Ne SHIB Ne DOGE! Kasım’da Bu Altcoin Patlayacak!
Dikkat! 3 Analistten Açıklama: Ne SHIB Ne DOGE! Kasım’da Bu Altcoin Patlayacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022