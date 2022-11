Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, Shiba Inu’da (SHIB) açıklamalar, projeler ve gelişmeler heyecan yaratmaya devam ediyor.

Shibarium, Geliyor: İlk Somut Adım..!

Etherscan.io kısa süre önce, önde gelen bir ETH balinasının son 24 saat içinde üç ayrı işlemde 1.609.079 dolar (1.60 milyon dolar) değerinde 133.533.637.671 (133.53 milyar) SHIB aldığını bildirdi. Devasa ETH yatırımcısı, yaklaşık 23 saat önce aktif hale geldi ve ilk işleminde 401.665 dolar karşılığında 33.333.271.618 (33.33 milyar) SHIB satın aldı. Etherscan.io’ya göre, gizemli balina, bu işlem için Coinbase cüzdanıyla etkileşime girdi. Balina daha sonra alımlarına devam etti ve yaklaşık üç saat önce “Binance 15” isimli Binance cüzdanlarından biriyle etkileşime girerek portföyüne iki ayrı işlemle 1.206.412 dolar (1.20 milyon dolar) değerinde 100.200.366.053 (100.20 milyar) SHIB ekledi. Balina şu anda 4.047.673 (4.04 milyon dolar) değerinde 335.349.932.318 (335.34 milyar) SHIB’e sahip

Bu kritik gelişme Shiba Inu ekibinin resmi olarak Shiba Inu topluluğunu gelecekteki güncellemeler için Shibarium Network’ün Twitter hesabını takip etmeye davet etmesinden sonra geldi. Paylaşılan tweet’ta “Artık Twitter’da @ShibariumNet’i takip ediyoruz! @ShibariumNet, sonunda Shibarium Ağı ve Protokolü ile ilgili her şey için sosyal, bilgilendirici bir merkez olacak.” ifadesine yer verildi. Bu tweet, SHIB topluluğunun Shibarium – Layer 2 Solution’ın potansiyel lansmanı konusundaki beklentilerini artırdı. Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama da son tweet’lerinde artık tamamen Shibarium’a odaklandığını ve ekibin hızla Beta lansmanına yaklaştığını doğruladı. Ancak yine de Shiba Inu ekibi lansmanın kesin tarihini açıklamadı. Shibarium Network’ün resmi Twitter hesabı şu an itibariyle 23.900 kişi tarafından takip ediliyor ve sayı hızla artıyor. Shiba Inu, 24 saatlik işlem hacmi 417.734.286 (417.73 milyon dolar) ile son güne göre % 2.31 düşüşle an itibariye 0.00001206 $ fiyattan işlem görüyor.

SHIB, Ne Zaman İvme Kazanır?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli.

En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.