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Son Sözü Söyledi! Tecrübeli Analistten Kritik Bitcoin Uyarısı: O Seviyeler Potaya Girdi!

Özet

  • Kripto para analisti DonAlt, Bitcoin'de (BTC) büyük bir düzeltme olmasını öngörüyor.
  • DonAlt, Bitcoin'in yükseliş trendini sürdüremeyerek güç gösteremediği konusunda yatırımcıları uyardı.
  • Analist, en büyük kripto parada hedef seviyeleri işaretledi; 23 bin 600 dolar seviyeleri ve 22 bin dolar seviyeleri.
12:36
9 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar kripto para piyasasında neler olacağını merak ederken yılın başından bu yana yaşanan kripto para rallisini ustalıkla yöneten kripto para analisti DonAlt, Bitcoin’de (BTC) büyük bir düzeltmenin kapıda olduğu konusunda yatırımcıları uyardı.

Simetrik Üçgen Formasyonunu Aşağı Kıran Bitcoin’de Hedef Seviyeleri İşaretledi

Anonim kripto para analisti DonAlt, yeni strateji oturumunda Bitcoin’in günlük fiyat grafiğinde simetrik üçgen formasyonundan aşağı yönde kırılımla çıktığına dikkat çekti. Analiste göre, simetrik üçgen formasyonunun aşağı yönde kırılmış olması en büyük kripto paranın uzun bir düzeltme dönemine girebileceğini gösteriyor.

Analistin paylaştığı fiyat grafiği, Bitcoin için iki hedef seviyeye işaret ediyor; 23 bin 600 dolar seviyeleri ve 22 bin dolar seviyeleri.

DonAlt, Bitcoin’in 2022’nin Kasım ayındaki dip seviyesinden itibaren yaklaşık yüzde 100 oranında yükselmiş olması göz önüne alındığında, düzeltmenin BTC boğalarına daha düşük fiyatlardan alım yapma fırsatı sunabileceğini belirterek şunları söyledi:

Bence genel olarak biraz daha zamanımız olacak. Genel olarak piyasalar soğuyacak. Bu ister fiyatların düşmesi yoluyla olsun, isterse fiyatların yatay harelet etmesi ve bizim yaşadığımız gibi yüksek volatilite yoluyla olsun ama olacak ve piyasalar soğuyacak.

“Bitcoin Güç Gösteremiyor” Uyarısında Bulundu

Kripto para analisti ayrıca, uygun makro koşullara rağmen Bitcoin’in hala yükseliş trendini sürdürmekte zorlandığına dikkat çekerek “S&P 500 güç gösterdi. Altın güçlendi ve güç gösterdi. Bankacılıkta FUD (korku, belirsizlik ve şüphe) vardı. ABD dolarında zayıflık oldu ve BTC yükselemedi. Peki neden?” ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,23 düşüşle 27 bin 623 dolardan işlem görüyor. Veriler BTC’nin son 7 günde değerinin yüzde 1,75’ini kaybettiğini gösteriyor.

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