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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, yaygın görüşün büyük bir düşüşün yaşanacağı yönünde olmasına rağmen en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ciddi bir yükseliş hareketini yapmanın eşiğinde olabileceğini söyledi. İşte analistin ortaya koyduğu BTC öngörüsü.

Bitcoin’in 28 Bin 800 Doları Aşmasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, Bitcoin’in potansiyel kırılma belirtisi gösterdiğini belirterek, en büyük kripto paranın yukarı yönde hareket etmesini beklediğini söyledi. Analist, Bitcoin’in 28 bin 800 doları aşmasını beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

BTC yukarı ve aşağı yönde hareket ettikten sonra bir kez daha işaretlediğim aralığına geri döndü. 28 bin 800 doları hedefleyen günlük kapanışın ardından yatırımcılar her düşüşü satın almak isteyecekler. Aslına bakarsanız aralığın altına gelmesinin ardından daha yavaş bir yükseliş bekliyordum ama oldukça sert oldu. Bu sert hareket yine yukarı yönde sert bir hareketin geleceğini gösteriyor.

Bluntz, BTC’nin bir haftadan daha uzun bir zaman önce 27 bin 500 dolar civarında işlem gördüğü sırada en büyük kripto paranın tehlike sinyalleri verdiği konusunda uyarıda bulunmuş, düşüş beklediğini açıklamıştı. Nitekim Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve Coinbase’e ayrı ayrı dava açmasının ardından en son Mart ayında gördüğü 25 bin 400 doların altına kadar çekildi. Bu çekilmenin ardından dikkat çekici bir şekilde hızla toparlanan Bitcoin, 27 bin 300 dolara kadar çıktı.

“Bitcoin Fiyatı Dibe Vurdu”

Bluntz’ın Bitcoin’e ilişkin yükseliş beklentisi yakından takip edilen kripto para analisti Credible Crypto‘nun beklentisini yansıtıyor. Credible Crypto, SEC’in önde gelen iki kripto para borsasına karşı açtığı davaların ardından meydana gelen düşüşten sonra Bitcoin’in dibe vurduğunu belirterek “Likidite sert şekilde boşaltıldı ve mükemmel bir şekilde yeniden dolduruldu. Ardından SEC’in Binance ve Coinbase’e karşı arka arkaya açtığı davaların hemen ardından yukarı yönde güçlü bir hareket geldi. Panik kaynaklı tasfiyeler gerçekleşecek olsaydı bu sifonun çekilmesi için mükemmel bir zamanlama olurdu. Tüm bu yaşananlar beni BTC fiyatının dibe vurmuş olabileceğine ve yeni bir dip hareketinin gelmeyeceğine inanmaya itiyor.” dedi.