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Son Dibi Bilen Analistten Piyasayı Karıştıran Bitcoin Yorumu! Kazananlar Bu Tarafta Olacak!

2022'de Bitcoin (BTC) fiyatının dibe vuracağını önceden haber vererek dikkatleri üzerine çeken DonAlt, en büyük kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir direnç seviyesi kadar uzakta olabileceğini iddia etti.
08:05
20 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022’de Bitcoin (BTC) fiyatının dibe vuracağını önceden haber vererek dikkatleri üzerine çeken kripto para analisti ve stratejisti DonAlt, en büyük kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir direnç seviyesi kadar uzakta olabileceğini iddia etti.

“Bu, 2021’in Kasım Ayından Bu Yana Görülen İlk Gerçek Yükseliş”

Yeni bir strateji oturumunda Bitcoin için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan DonAlt, lider kripto paranın fiyatının 24 bin dolardaki direnci geçtikten sonra aylık zaman diliminde gerçekten çok iyi göründüğünü söyledi.

Ünlü analiste göre bu çıkış, BTC‘nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara ulaştığı 2021’in Kasım ayından bu yana Bitcoin’in ilk gerçek yükselişi:

Bitcoin uzun, çok uzun zamandır bu kadar iyi görünmemişti. Gerçekçi olalım. Grafiğe baktığımızda, aylık zaman diliminde tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana hiç böyle bir yükseliş yaşamadık. Tam bir şov oldu. Her direnç görevini yaptı. Gerçekten de hiçbir sıçrama olmadı. Ve teknik olarak konuşursak, bu aylık direncin (24 bin dolar civarı) üzerinde gelecek mum kapanış, bu aslında kırılım teyidi, ilk yükseliş sinyali olacaktır. Bunun bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum.

Genellikle aylık sinyaller bir ya da iki mumdan daha uzun sürer, ancak devam ederler… Sadece 35 bin dolar direnç diyeceğim bir seviye. Eğer bu seviyede kırılacak olursa yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinden önce satmak isteyeceğinizi sanmıyorum.

Haftalık Zaman Diliminde Bitcoin

BTC’ye bir de haftalık zaman diliminde bakan DonAlt, Bitcoin‘in 27 bin dolara varan düzeltme yapmadan önce 33 bin dolara yaklaşarak 35 bin dolardaki direnci aşma girişimine zemin hazırlayabileceği bir senaryo gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Böyle şeyler her zaman olur. Yüksek bir zaman diliminde büyük bir seviyeyi geçememenizden ve hemen ardından güçsüz bir geri çekilme yaşadığınızda veya iki hafta sonra bu aylık dirence doğru başka bir yükseliş yaptığınızda ve sonra aslında yukarı çıkmak isteyip istemediğinizi gösterdiğinizde. Evet böyle şeyler her zaman olur.

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