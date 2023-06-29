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Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Bitcoin ETF başvurularına bir yenisi daha eklendi. BlackRock sonrasında adı geçen şirketlerden birisi olan Fidelity de geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama yaparak Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunduğunu kamuoyu ile paylaştı. Yapılan paylaşıma 193 sayfalık başvuru evraklarının da eklendiği görüldü.

Bitcoin ETF Hamlesi Geldi

Perşembe günü yapılan bir başvuruya göre, varlık yönetimi devi Fidelity Investments yine bir spot bitcoin ETF’si başlatmaya çalışıyor. Bu hamle, BlackRock’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından uzun süredir karşı çıkılan spot bitcoin ETF’si için başvuruda bulunmasından iki hafta sonra geldi.

Diğer firmalar BlackRock’ın başvurusunu SEC’in tutumunun yakında değişebileceğine dair bir işaret olarak almış görünüyor. O zamandan beri WisdomTree, VanEck ve Invesco kendi fonları için ilk adımları attılar. Cathie Wood’s Ark Invest, Çarşamba günü önerdiği bitcoin fonunu BlackRock’ın başvurusuna yaklaştıran değişiklikler için başvuruda bulundu.

Perşembe günkü başvuru, Fidelity’nin daha önce önerdiği ve SEC tarafından reddedilen bitcoin ETF’sinin adı olan Wise Origin Bitcoin Trust’ı listelemek için Cboe Bzx Borsası’ndan önerilen bir kuraldır. Borsa son iki hafta içinde diğer firmalar için de benzer başvurularda bulundu.

SEC Tüm Başvuıruları Reddediyor

SEC şimdiye kadar yapılan tüm spot Bitcoin fonu başvurusunu reddetti. Komisyon, Grayscale Bitcoin Trust’ın bir ETF’ye dönüştürülmesini engelleme kararı hakkında Grayscale ile yasal bir savaş içinde. Bu davada bu yıl içinde bir karar alınması bekleniyor.

SEC’in spot bitcoin ürününe ilişkin en önemli endişelerinden biri piyasadaki şeffaflık ve manipülasyon potansiyeli. BlackRock başvurusu, bu endişeleri hafifletebilecek önerilen bir gözetim-paylaşım anlaşmasını içeriyor. Sonraki başvurularda da benzer teklifler var.

SEC, 1 milyar dolardan fazla varlığa sahip ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) dahil olmak üzere bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini takip eden ETF’lerin oluşturulmasına zaten izin vermişti. İlk kaldıraçlı bitcoin vadeli işlem fonu Salı günü piyasa ile buluştu.

ETF’lere yönelik yeni hareketlenme, Bitcoin fiyatlarını yükseltmiş gibi görünüyor. Kripto para birimi, BlackRock başvurusundan önce 26.000 doların altındayken Perşembe günü öğleden sonra 30.500 dolar civarında işlem görüyordu.