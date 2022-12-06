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  •   Son Dakika: Vitalik Buterin’den Dev Altcoinin Kurucusuna SBF Benzetmesi!

Son Dakika: Vitalik Buterin’den Dev Altcoinin Kurucusuna SBF Benzetmesi!

Vitalik Buterin en büyük altcoinlerden birinin kurucusunu yerden yere vurdu. Onu resmen potansiyel dolandırıcı olarak görüyor.
17:24
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto endüstrisinin en önemli isimlerinden olan Ethereum kurucusu Vitalik Buterin bugünlerde formunda. Popüler bir altcoinin kurucusunu yerden yere vurdu ve onu FTX dolandırıcısı SBF’ye benzetti. Aylardır bahsettiği altcoin kurucusunun son derece riskli bir isim olduğundan bahsediyorum. Çünkü şüphe uyandıran çok fazla hareketi vardı ve halen oldukça tehlikeli.

Tron Güvenilir Mi?

Tron’un ne kadar merkeziyetsiz olduğu veya DAO hikayesinin içinin ne kadar doldurulduğu kesinlikle tartışılmalıdır. Ancak bugün gündem onun kurucusu Justin Sun, Ethereum kurucusu Vitalik onu yerden yere vurdu. Vitalik Buterin, TRON kurucusunun konuşacağı CoinDesk panelini eleştirdi.

“Justin Sun’ın “sorumluluk ve en iyi uygulamalar” hakkında konuşacağı sponsorlu bir panel düzenlemek istediğinizden emin misiniz? SBF’den sonra varlıklı insanların meşruiyet satın almalarına yardımcı olmama konusunda daha dikkatli olmayı öğrendiğimizi sanıyordum.”

Resmen aynı hatayı iki kere yapmayın dedi ve SBF ile Sun’ı aynı kefeye koydu. Bu açıklama en büyük altcoinin kurucusu tarafından yapıldığı için son derece önemlidir. Peki ama Sun neden sevilmiyor? Ona karşı cephe alanlar haklı mı?

Justin Sun Güvenilir Mi?

Şimdi asıl konuya gelelim. 2017-2018 yılından bu yana kripto paralarla ilgilenen yatırımcıların önemli bir kısmı Sun’a karşı antipati besliyor. Bunun sebebi açık, Sun oldukça büyük beklentiler oluşturup kendi kripto parası olan TRX’in fiyatını yükselterek içi boş ortaklıklar duyurmaya başladığından beri güvenirliğini yitirmeye başladı. Örneğin bir altcoin kurucusu düşünün haftaya devasa bir ortaklık açıklıyoruz diyor. İnsanlar Microsoft, eBay ve benzeri büyük bir haber beklerken hiç ismi duyurmamış bir bisiklet markasıyla ortaklığını duyuruyor. Beklentiyi satın alan yatırımcılar bunu birkaç defa yaşadıktan sonra canı ciddi anlamda yandı ve ondan nefret etmeye başladılar. Ancak sonun bununla sınırlı değil.

Mart 2022’de paylaştığımız The Verge rapor Sun’ın ICO dolandırıcılığı, Çin’den kaçışı ve daha fazlasını anlatıyordu. Detaylarını merak edenler “Justin SUN hakkında iddialar” haberimizden buna ulaşabilir. Diğer bir husus USDD ve Tron DAO hakkındaki sorulardır. Sun’ın hayali bir DAO oluşturup Tron’u merkeziyetsiz gösterme çabaları ve kendi bastığı algoritmik stablecoinin hikayesi incelemeye değer. Onunla ilgili daha fazla detaya ise “USDD Güvenilir Mi?” haberimizden ulaşabilirsiniz. LUNA ile benzer bir yapıda stablecoin çıkaran SUN bugüne kadar dolara sabitliği büyük ölçüde koruyamadı. Eğer kripto para endüstrisinde bir temizlikten söz ediyorsak bir sonraki boğa sezonuna kadar Sun’ın başına bir şeyler gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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