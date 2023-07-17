Son Dakika: SEC Başkanı Ripple (XRP) Davası Hakkında Konuştu!

Özet

  • Gensler kararın ardından ilk defa konuştu.
  • SEC Başkanı hayal kırıklığını ifade etti ve süreci değerlendirdiklerini söyledi.
  • Kripto para firmalarının yasalara uyması için mücadelesinin süreceğinin de altını çizdi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:56
17 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geçtiğimiz hafta açıklanan kararla birlikte yıkılan SEC Başkanı davayla ilgili ilk defa şimdi konuştu. Mahkeme bireysellere satışların menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğini söylemişti. Ardından ABD yargı bölgesine XRP Coin’in yeniden listelenmeye başladığını gördük. Bugün kararın ardından Gensler ilk açıklamasını yaptı.

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Ripple Davası Son Dakika

SEC Başkanı Gensler yazı hazırlandığı sırada yapay zeka odaklı soruları cevaplandırıyor. Diğer taraftan kripto ve özellikle XRP hakkındaki merak edilenler de kendisine soruldu. Geçen haftaki özet kararla ilgili de açıklama yapan SEC Başkanı şunları söyledi;

“Bireysel yatırımcılar hakkında söylenenler konusunda hayal kırıklığına uğramış olsak da hala bu konuyla ilgileniyoruz. Değerlendirmemiz devam ediyor.”

Krbipto paralara karşı aşırı şüpheci yaklaşımıyla ün salan Gensler bu alanda yeterince bilgi sahibi. Ancak FTX çöküşünün ardından kriptoya yaklaşımı daha da katılaştı. Haziran ayında açtığı davada birçok popüler kriptoyu menkul kıymet olarak damgalamışken XRP konusunda aldığı yenilgi moralini fazlasıyla bozmuş olmalı.

Konuşmanın devamında SEC Başkanı kripto firmalarının yasalara uyması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ripple konusunda da karara itiraz edildiğini görebiliriz. Uzmanlar itirazın süreci epey uzatacağını ve bu süreçte kripto paraların rahat nefes almaya devam edebileceğini tahmin ediyor.

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