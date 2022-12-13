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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, sektörün geleceğine inanan şirketler bir sonraki boğa piyasası için hazırlıklarını sürdürüyor.

BinaryX’ten (BNX) Çarpıcı Web3 Hamlesi!

BinaryX, Web3 oyunlarının büyümesini ve benimsenmesini artırmayı amaçlayan ‘220.000 BNX Siber Fonu’nu başlatıyor. Proje ekibi, yatırımcılar ve BNX topluluğu üyeleri tarafından desteklenen fon, blockchain teknolojisini kullanan veya deneyen blockchain tabanlı oyun projelerine yatırım yapmak için kullanılacak. BinaryX, fon kapsamındaki projelere desteği artırmak için fonla birlikte danışmanlık hizmetleri de sunacak. Fon, erken, geliştirme ve ileri aşama dahil olmak üzere 3 aşamada oyunlar için kaynak ve her türlü desteği sağlamak için kullanılacak. Fon, genel BinaryX fonundan gelecek. BinaryX, toplam fonlarının %8’ini Siber Fonuna tahsis edecek. An itibariyle bu rakam 12 milyon dolar civarında.

BinaryX Büyüme Başkanı Rudy yaptığı açıklamada: “BinaryX, oyunlarda Web3 teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmaya kararlıdır. Fon, zaten sektörde bulunan blockchain oyunlarını desteklemekle sınırlı değil, aynı zamanda oyunlarında veya NFT’lerinde blockchain ile deney yapmak isteyen geleneksel geliştirici ekipleri de destekliyoruz. Blockchain’in oyun ekosisteminde genel olarak büyümesine ve benimsenmesine inanıyoruz ve bu etkiyi vaat eden her türlü projeyi desteklemek için çaba göstereceğiz.” ifadesini kullandı.