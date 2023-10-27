Son Dakika: Kripto Para Borsası Gemini, İflas Eden Genesis Global’e Dava Açtı

Ünlü kripto para borsası Gemini Trust Co. iflas eden kripto kredi kuruluşu Genesis Global Holdco LLC’ye dava açtı. Bu davaya göre Grayscale Bitcoin Trust hisselerinde şu anda 1,6 milyar dolar değere ulaşan varlığın kime ait olduğu belirlenecek. 27 Ekim’de iflas mahkemesinde açılan bir davada Gemini, federal bir yargıçtan Genesis’in Gemini’nin Earn ürünün kullanıcılarına teminat olarak verilen 60 milyondan fazla GBTC hissesi üzerinde hiçbir hakkı olmadığını tespit etmesini istedi.

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Davada Neler Yaşandı?

Gemini yetkilileri söz konusu olan ve hala çoğu Genesis ya da iştiraki şirketleri tarafından tutulan GBTC hisselerinin diğer Genesis alacaklılarına geri ödeme yapmak için kullanılmaması gerektiğini savunuyor. Dava, Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group ile önerilen bir anlaşmayı firmaya dava açmak lehine bıraktığını açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Genesis yetkililerine göre bu anlaşma şirket alacaklılarının kaybedilen dolar başına 70 ila 90 cent arasında bir meblağı geri almalarını sağlayabilecek bir borç geri ödeme planının temel taşlarından biri olarak planlanmıştı. Gemini ise bu planlara itiraz etti.

Gemini yetkilileri, yeni dava aracılığıyla Genesis’e karşı iddialarının değerini netleştirmeyi ve sonunda kullanıcılarına geri ödeme yapmak için GBTC hisselerinden satış yolu ile faydalanmak istediğini açıkladı. Gemini avukatları davada konu ile ilgili şu sözleri aktardı: