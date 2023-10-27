f Son Dakika: Kripto Para Borsası Gemini, İflas Eden Genesis Global'e Dava Açtı › COINTURK

Son Dakika: Kripto Para Borsası Gemini, İflas Eden Genesis Global’e Dava Açtı

Özet

  • Ünlü kripto para borsası Gemini Trust Co. iflas eden kripto kredi kuruluşu Genesis Global Holdco LLC’ye dava açtı.
  • Davada sözü geçen GBTC hisseleri için mahkemeden çözüm sağlanması istenildi.
  • İflas eden Genesis Global, müşteri kayıpları için birçok çözüm sundu.
  • Piyasaya Etkisi: Negatif
18:43
27 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Ünlü kripto para borsası Gemini Trust Co. iflas eden kripto kredi kuruluşu Genesis Global Holdco LLC’ye dava açtı. Bu davaya göre Grayscale Bitcoin Trust hisselerinde şu anda 1,6 milyar dolar değere ulaşan varlığın kime ait olduğu belirlenecek. 27 Ekim’de iflas mahkemesinde açılan bir davada Gemini, federal bir yargıçtan Genesis’in Gemini’nin Earn ürünün kullanıcılarına teminat olarak verilen 60 milyondan fazla GBTC hissesi üzerinde hiçbir hakkı olmadığını tespit etmesini istedi.

İçerik Rehberi

Davada Neler Yaşandı?

Gemini yetkilileri söz konusu olan ve hala çoğu Genesis ya da iştiraki şirketleri tarafından tutulan GBTC hisselerinin diğer Genesis alacaklılarına geri ödeme yapmak için kullanılmaması gerektiğini savunuyor. Dava, Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group ile önerilen bir anlaşmayı firmaya dava açmak lehine bıraktığını açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Genesis yetkililerine göre bu anlaşma şirket alacaklılarının kaybedilen dolar başına 70 ila 90 cent arasında bir meblağı geri almalarını sağlayabilecek bir borç geri ödeme planının temel taşlarından biri olarak planlanmıştı. Gemini ise bu planlara itiraz etti.

Gemini yetkilileri, yeni dava aracılığıyla Genesis’e karşı iddialarının değerini netleştirmeyi ve sonunda kullanıcılarına geri ödeme yapmak için GBTC hisselerinden satış yolu ile faydalanmak istediğini açıkladı. Gemini avukatları davada konu ile ilgili şu sözleri aktardı:

“Genesis’in makul bir yeniden yapılanma planıyla ilerleyebilmesi ve Gemini’nin Teminat gelirlerini Kullanıcıları Kazanmak için dağıtabilmesi için bu sorunları çözmenin zamanı geldi.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
FTX Geri Dönüyor: Şirket Yöneticilerinden Dikkat Çeken Açıklamalar
FTX Geri Dönüyor: Şirket Yöneticilerinden Dikkat Çeken Açıklamalar
FTX Borsası Yeniden Açılır Mı? FTT Token Yorumları ve Son Durum
FTX Borsası Yeniden Açılır Mı? FTT Token Yorumları ve Son Durum
Kripto Para Borsası Bitget’ın Yeni Güvenlik Önlemi: MPC Cüzdan Nedir?
Kripto Para Borsası Bitget’ın Yeni Güvenlik Önlemi: MPC Cüzdan Nedir?
Avrupalı Kripto Para Borsasından Önemli Adım: MiCA Düzenlemelerinde Sona Gelindi
Avrupalı Kripto Para Borsasından Önemli Adım: MiCA Düzenlemelerinde Sona Gelindi
Berenberg’den Dev Kripto Para Borsası İçin Şok Eden Rapor! Düşüş Sürüyor!
Berenberg’den Dev Kripto Para Borsası İçin Şok Eden Rapor! Düşüş Sürüyor!
Parası İçeride Kalan FTX’in Müşterileri İçin Anlaşma Müjdesi! Geri Ödeme Tarihi Belli Oldu!
Parası İçeride Kalan FTX’in Müşterileri İçin Anlaşma Müjdesi! Geri Ödeme Tarihi Belli Oldu!
1.3 Milyar Dolar Buhar Olmuş! Tarihi Davada Sular Durulmuyor! Ünlü Borsanın Eski Mühendisinden Kritik Suçlama!
1.3 Milyar Dolar Buhar Olmuş! Tarihi Davada Sular Durulmuyor! Ünlü Borsanın Eski Mühendisinden Kritik Suçlama!
Singapur Bir Dev Kripto Para Borsasına Daha Yeşil Işık Yaktı!
Singapur Bir Dev Kripto Para Borsasına Daha Yeşil Işık Yaktı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023