Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılı kaotik bir dönemdi ve kripto paralar özellikle yılın ikinci yarısında büyük bir yıkım yaşadı. Birçok kripto para şirketinin iflas ettiğini gördük. Daha da kötüsü en büyük ikinci kripto borsası olan FTX’in çöküşüydü. Bitcoin tarihi dip seviyesine ulaştı ve 15.500 dolara düştü. İlk defa önceki ATH seviyesinin altına inen fiyat yatırımcılara 2022’de birçok ilki yaşattı.

Voyager Mağdurları Ödeme

Küresel ölçekte çok sayıda yatırımcı geçtiğimiz yıl iflas eden Voyager sebebiyle paralarını kaybetti. Celsius ve Voyager kullanıcılarının tek amacı daha az riskli kazanç elde etmekti. Bu iki şirkete borç verdikleri para güvenilir (!) şirketlere kredi olarak veriliyor ve kazanç müşterilere ulaştırılıyordu. 2021 yılında her şey yükselirken sorunsuz çalışan sistem 2022 çöküşünde aniden başarısız oldu.

Voyager müşterileri uzun süredir bakiyelerinin iade edilmesini bekliyor. Birkaç dakika önce şirketten yapılan açıklamada ise ilk iadelerin önümüzdeki birkaç hafta içinde başlayacağı yönündeydi.

“Voyager ve UCC, Tasfiye Prosedürlerini tamamlama sürecindedir. Bir hatırlatma olarak, Planın yürürlüğe girebilmesi için Tasfiye Prosedürlerinin dosyalanması gerekmektedir. Tasfiye Prosedürleri, alacaklıların dağıtım almaları için süreç hakkında ayrıntılar sağlayacaktır. Tasfiye Prosedürleri dosyalandıktan sonra, tarafların itiraz etmek için 10 günleri olacaktır. Herhangi bir itiraz yapılmazsa, plan yürürlüğe girecek. Voyager ayrıca alacaklılara dağıtım yapmak için gerekli hazırlıkları yapıyor. İlk dağıtımların önümüzdeki birkaç hafta içinde başlayacağını umuyoruz.”

Celsius İadeleri

Aynı dakikalarda Celsius da benzer şekilde iadelerle ilgili bir müjde verdi. Şirketten saklama hizmeti alan müşteriler artık bakiyelerini kendi hesaplarına çekebilecek. İki şirkette peş peşe iflas etmiş ve kripto paraların daha derin bir çöküş yaşamasına neden olmuştu. Özellikle Haziran başındaki Celsius iflası kral kripto para biriminde daha büyük satışlara zemin hazırladı.

Tüm bu iflasların arkasında ise Fed’in faiz artışları ve LUNA çöküşü yatırıyordu. 40 milyar dolarlık Terra ekosisteminin çöküşü 3AC gibi birçok büyük hedge fonu iflas ettirdi. Bu şirketler Celsius ve Voyager gibi kripto borç verenlerden kredi kullanıyordu ve ödemelerini yapamadılar. Zincirleme iflaslar en sonunda FTX’in çöküşüne neden oldu.

FTX demişken, iflas komitesi elindeki nakit varlıkların miktarını artırmak için çabalıyor. Ayda on milyonlarca dolara mal olsa da çalışan avukatlar bu yıl sonuna kadar bir iade planının devreye alınmasını bekliyor.