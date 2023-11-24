KRIPTO PARA BORSALARI

Son Dakika: Justin Sun’dan HTX ve Poloniex Hack Saldırıları İçin Açıklama Geldi

Özet

  • HTX ve Poloniex hack saldırılarının ardından Justin Sun önemli açıklamalarda bulundu.
  • Yaşanılan süreçte ünlü isim borsa faaliyetlerinin yeniden başlayacağını açıkladı.
  • Tüm bu gelişmelerle birlikte kullanıcılar için büyük bir airdrop duyurusu geldi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan hack saldırıları dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü yatırımcı Justin Sun’ın sahibi olduğu HTX ve Poloniex tarafında yaşanan hack saldırıları bu borsaların ciddi bir kayıp yaşamasına neden olmuştu. Süreç dahilinde birçok senaryo kripto topluluklarında konuşulmaya başladı ancak Justin Sun, 24 Kasım’da sosyal medya platformu X üzerinden konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak platform kullanıcılarının yüreğine su serpti.

Justin Sun’dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Ünlü kripto yatırımcısı Justin Sun, X üzerinden paylaştığı bir gönderi ile yakın zamanda yaşanan HTX ve Poloniex hack saldırıları için önemli açıklamalarda bulundu. Sun, iki kripto para borsasında da saldırılarının ardından yakın zamanda para yatırma ve para çekme işlemlerinin açılacağının müjdesini verdi. Ayrıca bu platformlarda varlıkları olan kullanıcılar için “destansı” bir airdrop etkinliğinin de gündeme alındığına dikkat çekti.

Justin Sun, gönderinin son cümlelerinde bu saldırılardan etkilenen kullanıcılardan özür diledi ve kayıplanların karşılanacağını ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğuna dikkat çekti. Yaşanılan süreçte Poloniex, yaşanılan güvenlik ihlali nedeniyle 10 Kasım’da toplamda 100 milyon dolar değerinde bir varlık kaybetmişti. HTX ise 22 Kasım’da 13,6 milyon dolar değerinde bir hack saldırısı ile sarsılmıştı ve 24 saat içerisinde kripto borsası faaliyetlerine devam etmişti.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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