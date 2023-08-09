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  •   Son Dakika: Instagram’a Yapay Zeka Geliyor! İlk Sızıntı Geldi!

Son Dakika: Instagram’a Yapay Zeka Geliyor! İlk Sızıntı Geldi!

Özet

  • - Instagram'a yapay zeka desteği gelecek.
  • - Sosyal medya devi kullanıcıların kelimeler (probmt) girerek görsel oluşturmasına imkan tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.
  • - Alessandro Paluzzi daha önce NFT desteği dahil birçok önemli geliştirmeyi önceden haber vermişti.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
20:29
9 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Meta olarak yeniden markalaştıktan sonra sosyal medya devinin faaliyet alanını genişleten şirket şimdi yeni bir adım atıyor. Ülkemizde ciddi sayıda kullanıcısı olan Instagram için yapay zeka desteği gelecek. Yakın zamanda Facebook üzerinden de yapay zeka chat botunun yayınlanacağı müjdesini vermiştik.

İçerik Rehberi

Instagram Son Dakika

Sosyal medya uygulamalarıyla ilgili yaptığı sızıntılarla tanınan Alessandro Paluzzi biraz önce son müjdesini verdi. Paluzzi tarafından uygulama içinden paylaşılan görsele göre kullanıcılar gelecekte prombt girerek kendi yapay zeka görsellerini oluşturup uygulamadan paylaşabilecek.

Daha önce midjourney gibi araçlarla milyonlarca kullanıcı yapay zeka destekli görsel oluşturmayı tecrübe etti. Girdiğiniz kelimelere göre çeşitli görseller oluşturan bu tarz yapay zeka araçları gerçekte olmayan, kimse tarafından paylaşılmamış içerikler sunuyor. Instagram görsel ve video paylaşımı üzerinde odaklanan bir uygulama olduğu için kullanıcıların yeni özellikle büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Aracın herkesin kullanımına ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Ancak son hamleler yapay zekanın gündemi daha fazla ve belki kalıcı olarak meşgul edeceğini gösteriyor.

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