Biri hali hazırda alanında en iyi ve diğeri de layer2 çözümü olarak en iyi olmak için geliyor.

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Bu ortaklık iki projenin de geleceğini olumlu etkileyecek ve biri henüz beklenen airdrop duyurusunu yapmadı. Eğer airdrop fırsatlarının peşinden koşuyorsanız son ortaklık iyi bir sinyal olabilir. Kripto dünyasının en büyük Oracle çözümü olan Chainlink son yaptığı ortaklık duyurusuyla birlikte ekosistemini büyütme noktasında önemli bir adım attı.

Chainlink Haberleri

Ethereum ölçeklendirme geliştirme firması StarkWare, merkezi olmayan Layer2 zk-Rollup ağı StarkNet’te uygulama geliştirmeyi genişletmek için blockchain oracle geliştiricisi Chainlink Labs ile bir araya geldi. Ortaklık kapsamında StarkWare ağı layer2 ekosistemlerinin büyümesini hızlandırmaya odaklanan Chainlink SCALE programına katılarak Chainlink’in fiyat akışlarını StarkNet test ağında kullanılabilir hale getirdi. Ortaklık bugün duyuruldu.

Yaklaşık 725.000 aktif kullanıcısıyla Chainlink‘in oracle ağı, 7 trilyon doların üzerinde işlem hacmi sağlayan DeFi dünyasında kullanılan en yaygın çözümdür. Binance kendi Oracle çözümünü geçtiğimiz yıl sonunda duyursa da alanında neredeyse tekel olan Chainlink büyümeye devam ediyor.

STRK Token

Kasım ayında duyurulan STRK Token, Chainlink oracle node’ları için belirli işletme maliyetlerini karşılayacak. Bu, StarkNet üzerinde çalışan geliştiricilere, uygulamalarını Chainlink’in gerçek dünya veri akışlarından oluşan merkezi olmayan ağına bağlamak için düşük maliyetli bir yol sunarak akıllı sözleşme yeteneklerini genişletiyor.

StarkWare kurucu ortağı Eli Ben-Sasson şunları söyledi;

“Geliştirici ekosistemimize oracle hizmetleri için endüstri standardına erişim sağlamak ve StarkNet üzerine inşa edilecek yeni nesil küresel olarak ölçeklenebilir web3 uygulamalarını mümkün kılmak için Chainlink SCALE programına katılmaktan heyecan duyuyoruz. İşbirliğimizi sürdürmeyi ve tutkulu Chainlink topluluğunu StarkNet ekosistemine davet etmeyi dört gözle bekliyoruz.”

StarkNet ve ekosistemindeki ürünler şimdiden teknolojisiyle gündemde yer ediniyor ve Chainlink desteği sayesinde daha da popüler hale gelebilir. Bu gelecekte dolaşıma girecek STRK Token için çok geniş bir büyüme alanı olduğunu da gösteriyor.

Chainlink Labs‘ın kurucu ortağı Sergey Nazarov ortaklıkla ilgili şunları söyledi;

“StarkNet’in Chainlink SCALE programına katılmasından ve Chainlink oracle hizmetlerinin StarkNet ana ağında yaklaşan dağıtımını daha da desteklemesinden heyecan duyuyoruz. Oracle düğümlerinin işletme maliyetlerini azaltarak StarkNet, ekosisteminin büyümesini hızlandırabilir ve web3 ekosisteminde ölçeklenebilir dapp’ler oluşturmak için daha cazip bir ortam haline gelebilir.”

Hem Chainlink hem de StarkNet kripto topluluğu tarafından fayda üreten projeler olarak görülüyor. Bu ortaklığın sağladığı faydaları StarkNet daha da yaygınlaştığında net biçimde görebiliriz.

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