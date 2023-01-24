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Kripto para piyasaları 2022 yılında birçok iflas gördü ve zincirleme iflaslar birçok yatırımcının tüm birikimini kaybetmesine neden oldu. İflastan kaçınmanın ve kullanıcıların mağduriyetini gidermenin yollarından birini kripto piyasasına Bitfinex öğretti. Anlaşılan o ki yakın zamanda iflas eden bir kripto şirketi bu yolu denemek istiyor.

Yeni Celsius Token

Biraz önce Bloomberg tarafından Celsius hakkında önemli bir gelişme paylaşıldı. Şirket bugün mahkemede yaptığı açıklamada, Celsius’un düzenlenmiş bir kripto platformu olarak yeniden yapılanma ve iflastan çıkma teklifinin bir parçası olarak alacaklılara geri ödeme yapmak için yeni bir token çıkarmayı düşündüğünü söyledi.

Şirket avukatı Kwasteniet, Celsius‘un çeşitli alacaklı gruplarıyla yeni şirketin nasıl kurulacağı ve bir ödeme planının parçası olarak alacaklılara nasıl yeni bir token verileceği konusunda müzakereler yürüttüğünü söyledi. CEL Token şirket tarafından müşteri varlıklarına karşın teminat olarak gösterildiği için geçtiğimiz yıl spekülatif yükselişler yaşamıştı. Celsius kurucusu şirketin tüm yatırım stratejilerini tek başına belirlediği için firma iflas etti ve şimdi yeniden ayağa kalmak için token ihracı konusu gündeme getiriliyor. Peki daha önce bunu örneği var mı?

Ölüyü Dirilten Token

Evet tam olarak böyle bir isim vermeleri gerekiyor. FTX kurucusu SBF de sosyal medyada bu fikir dolaşıma girdikten sonra Celsius’a benzer bir fikir ortaya atmıştı. Bunun daha önce başarılı olmuş bir örneği var. Bitfinex borsası hack olayından sonra BFX tokeni ihraç etmişti. Milyar dolarlık hack olayında zarar gören yatırımcıların kayıpları borsa tarafından düzenli olarak geri alınan token sayesinde karşılandı. Bu iyi bir fikir olabilir ancak Bitfinex ile Celsius veya FTX arasında farklılıklar var. Örneğin Bitfinex hack olayını yaşadıktan sonra da faaliyetine devam edebildi. Ancak Celsius ve FTX, müşteri varlıklarını istismar ettikleri için faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Eğer Bitfinex de faaliyetini hack olayından sonra durdurmak zorunda kalsaydı BFX token onların can simidi olamayacaktı. Celsius ve FTX ise ölüyü dirilten token mantığında bir çözüm yolu arıyor. Hali hazırda CEL ve FTT Token varken, yatırımcıların iki şirkete de güveni kalmamışken onlar Bitfinex’in yolunu izleyerek bir çıkış arıyor. Muhtemelen Celsius ve FTX token çıkarmayacak ve çıkarsalar da talep görmeyeceği için başarısız olacak.