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  •   Son Dakika! Hapis Cezası Aldı! 50.000 Bitcoin (BTC) Nasıl Ele Geçirildi! İşte Fotoğraflar!

Son Dakika! Hapis Cezası Aldı! 50.000 Bitcoin (BTC) Nasıl Ele Geçirildi! İşte Fotoğraflar!

2021 yılında bu operasyon büyük ses getirmişti. Şimdi olaya dair yeni detaylar paylaşıldı.
23:47
14 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları Coinbase borsasındaki son Bitcoin satışının ardından ABD’nin elindeki varlıklara odaklandı. ABD’nin elinde 200 bine yakın Bitcoin bulunuyor ve bunun 50 binlik kısmı Silk Road saldırganından ele geçirildi. Adalet Bakanlığı operasyona ilişkin daha fazla detay paylaştı. Üstelik hapis cezasını da duyurdu.

Silk Road Bitcoin (BTC)

Ele geçirildiğinde tam 3,4 milyar dolardı ve yıl bitene kadar ABD’li yetkililer tüm Bitcoin’leri daha ucuz fiyattan satacağını açıkladı. New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı Damian Williams, JAMES ZHONG’un bugün bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Hükümet net 51.680,3 Bitcoin ele geçirdi. ABD Savcısı Damian Williams şunları söyledi şunları söyledi;

“2012 yılında James Zhong, Silk Road’dan 50.000 Bitcoin çalarak banka dolandırıcılığı yaptı ve sonraki 10 yıl boyunca ne yaptığını ve servetini nasıl elde ettiğini gizlemeyi başardı.  Zhong, iz sürme çabalarını boşa çıkarmak için merkezi olmayan bir Bitcoin mikseri, denizaşırı bir kripto para borsası ve etkileyici bir dizi teknolojik araç kullandı.  Ancak kolluk kuvvetlerinin parayı takip etme konusundaki acımasız ve becerikli çabaları sayesinde federal hükümet Zhong’un planını ortaya çıkardı ve 51.680’den fazla Bitcoin için nihai el koyma kararı aldı.  Siber suçlular bu mesaja kulak vermelidir: planınız ne kadar sofistike olursa olsun ve ne kadar uzun sürerse sürsün, parayı takip edeceğiz ve sizi sorumlu tutacağız.”

Silk Road bir dark web pazarıydı. 2011 yılından 2013 yılına kadar faaliyette olan Silk Road, çok sayıda uyuşturucu satıcısı ve diğer yasadışı satıcılar tarafından çok sayıda alıcıya büyük miktarlarda yasadışı uyuşturucu ve diğer yasadışı mal ve hizmetlerin dağıtılmasına aracılık etti. 2015 yılındaki soruşturmanın ardından Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht oybirliğiyle jüri tarafından suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Zhong Bitcoin Operasyonu

Silk Road platformunu hackleyen Zhong yaklaşık 200 hesap açarak yatırdığından daha fazla Bitcoin’i çekmek suretiyle pazarı boşalttı. 9 Kasım 2021’de, adli olarak yetkilendirilmiş bir tesis arama emri uyarınca, kolluk kuvvetleri ZHONG’un Gainesville, Georgia’daki evinde hack yoluyla elde ettiği Bitcoin’leri buldu. Kolluk kuvvetleri bu suç gelirlerini bir yeraltı zemin kasasında ve banyo dolabında saklanan bir patlamış mısır tenekesinde battaniyelerin altına batırılmış tek kartlı bir bilgisayarda buldu.  Ayrıca, kolluk kuvvetleri 661.900 dolar nakit para, yaklaşık değeri 174 Bitcoin olan 25 Casascius sikkesi (fiziksel bitcoin), 11.1160005300044 ek Bitcoin, dört adet bir onsluk gümüş külçe, üç adet bir onsluk altın külçe, dört adet 10 onsluk gümüş külçe ve bir adet altın sikke ele geçirmiştir.  Patlamış mısır tenekesi, tek kartlı bilgisayar, yeraltı kat kasası ve ele geçirilen bazı eşyaların fotoğrafları aşağıda yer almaktadır;

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