Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX iflas başvurusunda bulundu. Günlerdir beklenen oldu. Şirket bir süredir kurtuluş için fon arasa da başarılı olamadı. CZ’nin 2008 krizi benzetmesinden sadece dakikalar sonra gelen iflas başvurusunun ciddi etkileri olacak. SBF görevinden ayrıldı. Peki bundan sonra neler olacak?

FTX İflasını Açıkladı

FTX Grup Şirketleri Gönüllü Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. John J. Ray İcra Kurulu Başkanı olarak atandı; Sam Bankman-Fried istifa etti. FTX Trading Ltd. bugün West Realm Shires Services Inc.’in (d.b.a. FTX US), Alameda Research Ltd. ve yaklaşık 130 ek bağlı şirket (birlikte “FT Grubu”), tüm küresel paydaşların yararına varlıkları gözden geçirmek ve para kazanmak için düzenli bir süreç başlatmak amacıyla Delaware Bölgesi’ndeki Amerika Birleşik Devletleri İflas Kanunu’nun 11. Bölümü uyarınca gönüllü işlemlere başladı.

John J. Ray, FTX Group’un İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Sam Bankman-Fried, İcra Kurulu Başkanı rolünden istifa etti ve düzenli bir geçişe yardımcı olmaya devam edecek.

Ray şunları söyledi;

“Bölüm 11 iflas başvurusu FTX Grubuna durumunu değerlendirme ve paydaşlar için iyileşmeleri en üst düzeye çıkarmak için bir süreç geliştirme fırsatı sağlamak için uygundur. FTX Grubu, yalnızca organize, ortak bir süreçte etkili bir şekilde yönetilebilecek değerli varlıklara sahiptir. Bu çabayı titizlikle ve şeffaflıkla yürüteceğiz.”

FTX İflas Etti

Sadece FTX değil Alameda dahil bağlantılı 130 şirket iflas etti. FTX TR kullanıcılarının da platformdaki bakiyeleri böylece tehlikeye girdi. Yatırımcılar sadece 200.000 TL limitli çekim yapabiliyorlardı. BlokFi ve daha onlarca dev kripto şirketi de bu iflasın direkt ve dolaylı etkilerini hissedecek. Eğer ayı piyasalarını ve acıdan söz ediyorsak FTX gerçekten piyasada tarihi bir yıkıma imza attı.

Birkaç gün içinde FTX, likiditenin kuruması, müşterilerin para çekme talebinde bulunması ve rakip borsa Binance‘ın şirketi satın almak için bağlayıcı olmayan anlaşmasını yırtmasıyla 32 milyar dolarlık değerlemeden iflasa gitti. FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried perşembe günü “her şeyi berbat ettiğini” itiraf etti.

SkyBridge Capital’in kurucusu ve kısa bir süre Trump’ın iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci, Bankman-Fried’a bir yatırımcı ve arkadaş olarak yardım etmek için bu hafta Bahamalar’a uçtu. Cuma sabahı CNBC’nin Squawk Box programında konuşan Scaramucci, “Kandırıldım sanırım doğru kelime ama çok hayal kırıklığına uğradım çünkü Sam’i severim,” dedi.