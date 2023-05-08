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  •   Son Dakika! Fiyatı Çakılırken Coinbase Müjdesi Geldi! Altcoin Yükseldi!

Son Dakika! Fiyatı Çakılırken Coinbase Müjdesi Geldi! Altcoin Yükseldi!

Özet

  • SUI Coin, Coinbase borsasının listeleme yol haritasına eklendi.
  • Önümüzdeki birkaç gün içinde Coinbase resmi listelemeyi duyurabilir.
  • Bu yıl SUI Coin dolaşım arzı yaklaşık 2 katına çıkacak.
23:31
8 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase birkaç dakika önce popüler bir altcoin için müjdeyi verdi. Zamanlama harikaydı. Yine de son bir haftada yaşadığı olumsuzlukların getirdiği zararlar telafi edilemedi. Peki uzun vadede SUI Coin gelecek vadediyor mu? Bu yıl yapılacak kilit açılışlarının boyutu ne seviyede?

Coinbase Altcoin Listeleme

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase biraz önce yol haritasına geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen SUI Coin’i ekledi. Zaten kurumsal yatırımcıları arasındaydı ve bu listeleme bekleniyordu. Muhtemelen yarın borsa tarafından resmi listeleme duyurusu da paylaşılacak.

SUI Coin fiyatı 1,04 doları gördükten sonra yol haritası haberiyle 1,11 dolara yükseldi. Fakat yine de günlük kayıp BTC cephesindeki hacimli satışlar nedeniyle %14’ün üstündeydi. Coinbase duyurusu satışları yavaşlatsa da şimdilik SUI Coin fiyatının kayıplarını sıfırlayamadı. Altcoinlerdeki satışlar BTC düşüşünden daha hızlıydı ve çok sayıda altcoin Bitcoin’in 20.000 dolarlı seviyelerdeki fiyatına döndü. Bu da daha fazla düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.

SUI Coin Yorum

Geçtiğimiz hafta listelense de SUI Coin sadece 7 gün içinde 2 büyük sorunla mücadele etmek zorunda kaldı. İlki meme coinlere kayan likiditeydi. Ayı piyasalarından henüz çıkmadığımız için sermaye bir grup altcoini geziyor. Geçtiğimiz hafta meme coinlere ciddi girişler vardı ve PEPE Coin öncülüğünde milyar dolarlık hacimler görüldü. Elbette bu durum henüz piyasaya sürülen SUI Coin etrafındaki talebi de önemli ölçüde azalttı. Öte yandan SUI Coin yatırımcıları meme coinlerdeki yükselişi kaçırmamak için de satışa yöneldi.

İkinci büyük sorunsa devam eden Bitcoin yükselişidir. SUI Coin henüz piyasaya sürülmüş bir altcoindi ve yatırımcılardaki risk iştahının azalması onu daha da olumsuz etkiliyor.

Yine de daha ilk günlerde başına gelen olumsuzluklara rağmen SUI projesi layer1 alanında iddialı görünüyor. Aptos’u hatırlarsak listelemeden haftalar sonra da etkileyici yükselişler görebiliriz. Kurumsal yatırımcıların da desteğiyle SUI Coin meme tokenlerden daha iyi bir konumda bulunuyor.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken ufak bir detay da var. Yıl sonuna kadar SUI Coin mevcut dolaşım arzıyla kalmayacak. Her ay yapılacak kilit açılışlarıyla arzında mevcut seviyesinden yaklaşık 2 katına çıkacağını da unutmamak gerekiyor.

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