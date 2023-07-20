  • CoinTürk
  •   Son Dakika: FedNow Resmen Başlatıldı! ABD Fed Önemli Duyuruyu Paylaştı!

Son Dakika: FedNow Resmen Başlatıldı! ABD Fed Önemli Duyuruyu Paylaştı!

Özet

  • Fed beklenen anlık ödeme hizmeti FedNow'ı başlattı.
  • Şimdilik JPMorgan dahil 41 banka bu sisteme dahil edildi.
  • Fed Başkanı yakın zamanda tüm bankalar tarafından bu sistemin kullanılabileceğini söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:39
20 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ABD Fed birkaç dakika önce merakla beklenen FedNow’ı başlattığını duyurdu. Bu hamle ABD’lilerin hayatını kolaylaştıracak. Hali hazırda ülkemizde Fast ismiyle bilinen sistem ödemelerin anlık olarak karşı tarafa günün her saati ulaştırılabilmesini sağlıyor. ABD daha önce bu sistemin Temmuz ayında hayata geçirileceğini açıklamıştı.

İçerik Rehberi

FedNow Resmen Başlatıldı

ABD Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada uzun zamandır beklenen ve sonunda sıradan Amerikalıların haftanın yedi günü, günün 24 saati saniyeler içinde para gönderip almasına olanak tanıyarak ülkenin ödeme sistemini modernleştirmeyi amaçlayan hizmeti başlattığını açıkladı.

2019’dan bu yana üzerinde çalışılan “FedNow” hizmeti, genellikle nakit transferlerinin gerçekleşmesi için gereken birkaç günlük gecikmeyi ortadan kaldırmaya çalışacak. Birçok ülkede var olan bu sistem uzun çalışmaların ardından ABD’de de hayata geçirildi. Yanlış bilinenin aksine bu sistemin blockchain veya CBDC ile direkt bağlantısı bulunmuyor.

FedNow şimdilik 41 banka ve 15 hizmet sağlayıcı ile başlatılıyor, ancak Fed bu yıl daha fazla banka ve kredi birliğini dahil etmeyi planlıyor.

Başkan Powell bugün yapılan duyuruda şunları söyledi;

“Federal Rezerv, FedNow Hizmetini önümüzdeki yıllarda günlük ödemelerin daha hızlı ve daha kolay yapılmasına yardımcı olmak için oluşturdu. Zaman içinde, daha fazla banka bu yeni aracı kullanmayı tercih ettikçe, bireylere ve işletmelere sağlanan faydalar arasında bir kişinin maaş çekini hemen alabilmesi veya bir şirketin bir fatura ödendiğinde fonlara anında erişebilmesi yer alacak.”

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin Yeniden 30.000 Dolar Altında!
Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin Yeniden 30.000 Dolar Altında!
Son Dakika: Binance DeFi Altcoine Yatırım Yaptığını Açıkladı!
Son Dakika: Binance DeFi Altcoine Yatırım Yaptığını Açıkladı!
Son Dakika: Tesla Bitcoin Sattı Mı? Kripto Paralar Heyecanla Bu Raporu Bekliyordu!
Son Dakika: Tesla Bitcoin Sattı Mı? Kripto Paralar Heyecanla Bu Raporu Bekliyordu!
Son Dakika: SEC Başkanı Kripto Paralarla İlgili Konuşuyor!
Son Dakika: SEC Başkanı Kripto Paralarla İlgili Konuşuyor!
Son Dakika: Yine Elon Musk Yine Dogecoin (DOGE)! Yoksa Aldı Mı?
Son Dakika: Yine Elon Musk Yine Dogecoin (DOGE)! Yoksa Aldı Mı?
Son Dakika: Eyvah! ABD Devi Kripto Konusunda Geri Adım Attı!
Son Dakika: Eyvah! ABD Devi Kripto Konusunda Geri Adım Attı!
Son Dakika: SEC Başkanı Ripple (XRP) Davası Hakkında Konuştu!
Son Dakika: SEC Başkanı Ripple (XRP) Davası Hakkında Konuştu!
Son Dakika: Binance Bakım Duyurusu! Son Durum Ne?
Son Dakika: Binance Bakım Duyurusu! Son Durum Ne?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023