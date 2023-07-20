ABD Fed birkaç dakika önce merakla beklenen FedNow’ı başlattığını duyurdu. Bu hamle ABD’lilerin hayatını kolaylaştıracak. Hali hazırda ülkemizde Fast ismiyle bilinen sistem ödemelerin anlık olarak karşı tarafa günün her saati ulaştırılabilmesini sağlıyor. ABD daha önce bu sistemin Temmuz ayında hayata geçirileceğini açıklamıştı.

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FedNow Resmen Başlatıldı

ABD Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada uzun zamandır beklenen ve sonunda sıradan Amerikalıların haftanın yedi günü, günün 24 saati saniyeler içinde para gönderip almasına olanak tanıyarak ülkenin ödeme sistemini modernleştirmeyi amaçlayan hizmeti başlattığını açıkladı.

2019’dan bu yana üzerinde çalışılan “FedNow” hizmeti, genellikle nakit transferlerinin gerçekleşmesi için gereken birkaç günlük gecikmeyi ortadan kaldırmaya çalışacak. Birçok ülkede var olan bu sistem uzun çalışmaların ardından ABD’de de hayata geçirildi. Yanlış bilinenin aksine bu sistemin blockchain veya CBDC ile direkt bağlantısı bulunmuyor.

FedNow şimdilik 41 banka ve 15 hizmet sağlayıcı ile başlatılıyor, ancak Fed bu yıl daha fazla banka ve kredi birliğini dahil etmeyi planlıyor.

Başkan Powell bugün yapılan duyuruda şunları söyledi;