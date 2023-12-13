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Son Dakika! FED Faizi Sabit Tuttu! Başkan Powell Konuşuyor

Özet

  • 12 Aralık'ta başlayan FED toplantılarının ardından faiz kararı nihayet açıklandı.
  • FED beklendiği üzere faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
  • Powell faiz indirimine gitmek için henüz erken olduğunu belirtti.
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin yatırımcılarının büyük bir merakla beklediği 2023 yılının son faiz kararı biraz önce açıklandı. FED beklendiği gibi faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde politika faizi Temmuz ayında ulaşılan 22 yılın en yüksek seviyesinde kalmış oldu. İlgili kararın ardından Powell konuşmasını yapmak üzere basın mensuplarının karşısına geçti. İşte konuşmasından satır başları.

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Powell’ın Faiz Kararı Sonrası AçıklamalarıFED’in Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi

Powell’ın Faiz Kararı Sonrası Açıklamaları

Powell’ın açıklamalarına geçmeden önce Bitcoin ve altcoin’lerde yaklaşık iki aydan beri iyimser bir havanın olduğunu belirtelim. Bu iyimserlik kripto para birimlerine yansımış durumdaydı. 26 bin dolar seviyelerinden yükselişine başlayan Bitcoin 44 bin 700 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Bu artış altcoin’ler için daha fazla artışı beraberinde getirmiş ve kimi altcoin’lerin 10x’e kadar armasına neden olmuştu.

Powell’ın açıklamalarının öncesi bugün kripto para piyasasının ufak bir düşüşe geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Bu gelişme aslında yatırımcıların artış süresi kâr alma isteğine bağlı bir düşüş olabilir. Ancak faiz kararı öncesi piyasada süregelen bir belirsizliğin yansıması olarak da değerlendirilebilir. Bu yüzden Powell’ın açıklamalarına odaklanmak en azından yatırımcılar bir nebze de olsa yön tayini sağlayabilir. İşte Powell’ın açıklamaları.

  • Powell 22:30 itibariyle kameraların karşısına geçti.
  • Önümüzdeki yol belirsiz. İyi haber işsizlik artmadan enflasyon düşüyor.
  • Kısıtlayıcı bölgeye doğru ilerliyoruz.
  • Geldiğimiz nokta ve belirsizlikler göz önüne alındığında, dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.
  • Gelecekteki kararlarımızı verilerin bütününe, gelişen görünüme ve yaklaşan risklere göre alacağız.
  • Sıkılaştırmanın tam etkileri muhtemelen henüz hissedilmedi.
  • Konut sektöründeki faaliyetler durağanlaştı.
  • Ekonomik faaliyetlerdeki büyüme önemli ölçüde yavaşladı. Yüksek faiz oranları işletmelerin sabit yatırımları üzerinde de baskı yaratıyor.
  • İşgücü piyasası sıkılığını koruyor ancak daha dengeli bir hale geliyor.
  • Nominal ücret artışı gevşiyor gibi görünüyor. Yine de işgücü talebi arzı aşmaya devam ediyor.
  • İşgücü piyasasındaki gevşemenin devam etmesini bekliyoruz.
  • Politika yapıcılar işgücü piyasasındaki dengelenmenin devam etmesini bekliyor.
  • Son birkaç aydaki düşük enflasyon rakamları memnuniyetle karşılanmaktadır.
  • Enflasyonun %2’ye ulaşmasının biraz zaman alacağını öngörüyoruz.
  • Politika faizimizin muhtemelen bu döngü için zirveye yakın olduğuna inanmakla birlikte, daha önce de sürprizlerle karşılaştık. Uygun olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız.
  • Yüzde 2’lik enflasyona giden yolda ilerlediğimizden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutacağız.
  • Politika yapıcılar ilave artırım olasılığını masadan kaldırmak istemiyor.

FED’in Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi

Federal Reserv, dolaylı da olsa kripto para piyasası üzerinde kayda değer bir etkiye sahip. Fed tarafından alınan para politikaları ve kararlar, daha geniş finansal piyasaları ve yatırımcı duyarlılığını etkileyebiliyor. Diğer taraftan bu durum kripto paraların değerini ve dinamiklerini de etkileyebilir.

Örneğin, faiz oranlarındaki değişiklikler veya FED tarafından niceliksel gevşeme önlemlerinin uygulanması, yatırım stratejilerinde değişikliklere yol açarak kripto para birimleri gibi alternatif varlıklara olan talebi potansiyel olarak etkileyebilir. Ayrıca, Fed ve diğer düzenleyici kurumlardan gelen düzenleyici gelişmeler, kripto paraların ana akım finansal ekosistem içindeki algısını ve kabulünü de etkileyebilir.

Ekonomik belirsizlik veya enflasyonist baskı dönemlerinde, bazı yatırımcılar “dijital altın” olarak algılanan ve para biriminin değer kaybına karşı bir koruma sağlayan Bitcoin gibi kripto paralara yönelmekte. Tersine, güçlü ve istikrarlı bir geleneksel finansal sistem, yatırımcıların alternatif varlıklar arama aciliyetini azaltarak kripto para birimlerine olan talebi azaltıyor.

FED’in faiz kararları öncesinde genellikle Bitcoin ve kripto para birimlerinde düşüş yönlü hareketler görülebiliyor. Piyasa açıklamaları beklerken ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor. Bitcoin ve kripto para birimlerinin FED’in faiz artımına başladığı 2022 ve sonrasında düşüş yönlü bir seyir içerisine girdiğini de hatırlatalım. FED faiz artırımına ara verince Bitcoin ve kripto paralarda da bir yükselişin başladığı görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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