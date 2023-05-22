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  •   Son Dakika: En Büyük İkinci Borsa 7 Altcoin İçin Önemli Duyuru Yaptı! Düşüş Kapıda!

Son Dakika: En Büyük İkinci Borsa 7 Altcoin İçin Önemli Duyuru Yaptı! Düşüş Kapıda!

Özet

  • Coinbase borsası ASM-USDT, ATA-USDT, DESO-EUR, FORT-USDT, FORTH-GBP, MCO2-USDT, XYO-BTC paritelerini kaldıracak.
  • Hacimdeki azalma borsaların zayıf paritelerden kurtulmasına neden oluyor.
19:10
22 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük ikinci kripto para borsası önemli bir son dakika duyurusu yaptı. Bu duyuru yakında daha fazla altcoin için gelebilir. Hacimlerdeki azalma kripto borsalarını bazı paritelerden kurtulmaya mecbur bırakıyor.

Coinbase Son Dakika

Borsadan yapılan duyuruya göre 7 altcoin için bazı pariteler kaldırılacak. Bu paritelerin kaldırılacak olması likidite noktasında altcoinleri negatif etkileyecek. Bundan dolayı fiyatlarının düştüğünü görebiliriz. Ayrıca parite azaltılması bir altcoin için listelemenin yakın bir seçenek olma ihtimalini de akıllara getiriyor.

Coinbase 23 Mayıs’ta aşağıdaki pariteleri kaldıracak.

ASM-USDT, ATA-USDT, DESO-EUR, FORT-USDT, FORTH-GBP, MCO2-USDT, XYO-BTC

Kripto para borsalarındaki azalan hacim aslında boya öncesindeki önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bu dönemde yeterli ilgi görmeyen altcoinlerin bir sonraki aşamaya geçemediğini görebiliriz. Yıllardır kripto paralarla ilgilenen yatırımcılar boğa öncesi tarih olan altcoinleri çok iyi biliyor. Bundan dolayı yatırımcıların mutlaka olası delist kararlarına hazırlık olarak altcoinlerde kendi risk profiline göre önlemler alması gerekecek.

Paritelerin kaldırılmasının diğer önemli bir nedeni de Jump gibi piyasa yapıcıların pazardan çekiliyor olmasıdır. Borsalar MM şirketlerinden bu hizmeti almakta zorluk çektiği için maliyetlerden kurtulmak için de hacimsiz paritelerden kurtulmaya devam edebilir.

Kripto Paraların Geleceği

ABD temerrüt tartışmaları piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Biden yönetimi henüz Cumhuriyetçileri ikna edebilmiş değil ve 1 Haziran tarihi yaklaştıkça risk artıyor. Cumhuriyetçiler katı kemer sıkma politikaları önerirken bunların 2024 seçiminden önce oylarına zarar vereceğine inanan Biden ve ekibi direniyor. Eğer bu hafta anlaşma olmazsa 1 Haziran tarihinde hisse senedi piyasalarındaki düşüşle birlikte kriptoda ciddi kıyım görebiliriz. Nitekim bugün 27.000 doları aşan fiyat anlaşma ihtimali haberleri nedeniyle yükselmişti.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 26.886 dolarda alıcı buluyor. Fiyatın 26.200 veya 27.500 dolar seviyelerinde yapacağı kapanışlar yönünü belirleyecek. Uzmanların önemli bir kısmı henüz yön tayin edilmeden pozisyon almaktan çekiniyor. Bu yaklaşım bireysel yatırımcılarda da karşılık bulduğu için piyasadaki hacimsizliğin rekor seviyelere ulaştığını söyleyebiliriz.

Detaylar geliyor.

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