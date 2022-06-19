Kripto para piyasası hareketli bir dönem geçirirken, dünyanın en zengin insanı ve Tesla CEO'su Elon Musk açıklamaları ile yine sahnede.

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Kripto para piyasası hareketli bir dönem geçirirken, dünyanın en zengin insanı ve Tesla CEO’su Elon Musk açıklamaları ile yine sahnede.

Elon Musk, Dipten Dogecoin Alıyor

Dogecoin‘e (DOGE) verdiği destek ve Bitcoin (BTC) yatırımı ile kripto para dünyasın en etkin kişilerinden biri olan Elon Musk, yine dün geç saatlere kadar attığı tweet’ler ile gündemde. Ünlü milyarder, kripto para piyasasının içinde bulunduğu bu zor zamanlarda Dogecoin’i desteklemeye devam etme sözü verdi. Tesla CEO’su, dipten alım yapıp yapmadığını soran bir kullanıcıya cevap bile verdi. Musk, bu kritik soruya ”Evet, Alıyorum” cevabını verdi. Dogecoin Musk’ın açıklamasından sonra %3’ün üzerinde yükseldi.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su ve Mars çalışmaları ile tanınan Elon Musk, kripto paralara, özellikle de köpek temalı kripto para Dogecoin’e olan ilgisiyle topluluk tarafından yakından takip ediliyor. Musk, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından Dogecoin Kurucusu Billy Markus’un yakın zaman önce attığı bir tweet’e dikkat çekici bir yanıt verdi. Twitter’da Shibetoshi Nakamoto ismini kullanan Dogecoin kurucusu Billy Markus, “İşte benim Dogecoin arzum: insanlar aslında onu pump’lamanın ve saçmalığın ötesinde bir şey için kullanıyorlar ve var olması için bir nedeni olsun diye saçmalığı bir kenara bırakıyorlar. Topluluk, kriptonun ne olduğunu ve kripto para piyasasının ne olduğunu anlıyor ve her şeyin aptalca olduğunu biliyor ve onunla eğleniyor.” tweet’ini attı. Musk, Markus’un ilk tweet’ine “Tesla ve SpaceX ürünleri, belki daha fazlası yakında” yanıtını vermesi dikkat çekti.

Musk’a DOGE davası!

Dünyanın en zengin ismi geçtiğimiz yıl en büyük meme tokenin çok sayıda yeni yatırımcıya duyurulmasına sebep olmuştu. Elon Musk, SpaceX ve Tesla Inc., kripto para birimi Dogecoin’i desteklemek için bir şantaj planının parçası oldukları iddiasıyla 258 milyar dolarlık davayla karşı karşıya kaldı.

Davacılar “Dogecoin Kripto Piramit Planı” tarafından dolandırıldıklarını Musk ve şirketlerinin Dogecoin‘in fiyatını şişirmek için yasadışı bir şantaj girişimi oluşturduklarını iddia ediyor. Keith Johnson, Perşembe günü Manhattan’daki federal mahkemeye sunduğu şikayetinde, “Sanıklar yanlış ve aldatıcı bir şekilde Dogecoin’in hiçbir değeri olmadığı halde meşru bir yatırım olduğunu iddia ediyor” dedi.