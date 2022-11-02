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  •   SON DAKİKA: Dünyanın En Büyük Kripto Para Opsiyon Borsası Hack’lendi! Para Çekme İşlemleri Durduruldu!

SON DAKİKA: Dünyanın En Büyük Kripto Para Opsiyon Borsası Hack’lendi! Para Çekme İşlemleri Durduruldu!

Dünyanın en büyük kripto para opsiyon borsası Deribit, sıcak cüzdanının hack'lendiğini duyurdu.
10:35
2 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para opsiyon borsası Deribit, sıcak cüzdanının hack’lendiğini duyurdu. Kripto para opsiyon borsası, sıcak cüzdanına yapılan saldırıda 28 milyon doların çalındığını belirtti.

Müşteri Fonları Güvende

Dünyanın en büyük kripto para opsiyon borsası Deribit, kısa süre önce attığı bir tweet’te sıcak cüzdanının hack’lendiğini ve hack saldırısı sonucunda 28 milyon dolarlık kayıp yaşandığını duyurdu. Kripto para opsiyon borsası, müşteri fonlarının güvende olduğunu ve söz konusu kaybın şirketin rezervlerinden karşılandığını belirtti.

Borsa, “Müşteri varlıkları, Fireblock’lar veya herhangi bir soğuk cüzdan adresi saldırıdan etkilenmedi. Bu tür olayların etkisini sınırlamak için kullanıcı fonlarının yüzde 99’unu soğuk cüzdanda tutmak bir şirket prosedürüdür. Saldırının önüne geçildi ve BTC, ETH ve USDC sıcak cüzdanlarımız karantinaya alındı.” eklemesini yaptı.

Para Çekme İşlemleri Geçici Olarak Durduruldu

Deribit, saldırıya ilişkin olarak güvenlik kontrollerinin devam ettiğini belirterek, üçüncü taraf Copper Clearloop ve Cobo dahil olmak üzere işlemleri yeniden başlatmanın güvenli olduğundan emin olana kadar para çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Duyuruda, para yatırma işlemlerinin devam ettiği, ancak Blockchain’lerden alınan minimum onay sayısının artırıldığı belirtildi. Bu, para yatırma sürelerinde bir miktar gecikme olabileceği anlamına geliyor. Öte yandan kripto para opsiyon borsası, kontroller tamamlanana kadar kullanıcılarından yeni para yatırma işlemi yapmamalarını talep etti.

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