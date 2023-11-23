Son Dakika! Dev Asya Borsasından Yatırımcıyı Heyecanlandıran Listeleme Müjdesi! 24 Kasım’da İşlemler Başlıyor!

Yaptığı listelemelerle dikkatleri üzerine çeken Hong Kong borsası Hashkey yeni bir adım daha attı ve yatırımcıların gözdesi konumunda bulunan Maker’ın (MKR) listeleneceğini duyurdu. Listeleme haberinin coin’in fiyatı üzerinde şimdilik bir etkisi ise görülmedi.

Borsa’dan Açıklama

Borsa tarafından öncelikle Twitter’da şu açıklamaya yer verildi:

Maker’ın (MKR) HashKey Exchange’de listeleneceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz! Para yatırma ve çekme işlemleri ŞİMDİ açıktır ve işlem, profesyonel yatırımcılar için 24 Kasım 2023 (UTC + 8) saat 16: 00’da başlar. Hadi biraz dalga yapalım!

Listelemenin Detayları

Borsa tarafından web sitesinde yapılan açıklamada ise listelemenin detaylarına yer verildi ve şu şekilde aktarıldı:

Sayın HashKey Exchange Müşterileri, Maker’ın (MKR) Hong Kong’daki lisanslı sanal varlık borsası olan HashKey Exchange’de listeleneceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Listeleme Bilgileri ve Programı: Para Yatırma ve Çekme: Şimdi Açık İşlemler: 24 Kasım 2023 tarihinde saat 16:00’da açılacak (UTC+8) İşlem Çifti: MKR/USD Desteklenen Kullanıcı Türü: Yalnızca Profesyonel Yatırımcılar Not: MKR para yatırma ve çekme işlemleri ERC20 ağı üzerinden gerçekleştirilebilir, kaydolun ve MKR para yatırma işleminizi şimdi yapın! Müşteriler, bir sonraki duyuruya kadar tüm işlem çiftlerinde Sıfır İşlem Ücretinden yararlanacaktır. Daha fazla ayrıntı için lütfen “Sıfır işlem ücreti promosyonu yayında!” bölümüne bakın. Yeni çift listelemesinin emir verme kuralları için lütfen daha fazla bilgi için “Emir Verme İşlem Kuralları”na bakın.

Asya borsasında yapılan yenilikler ve gerçekleşen listelemeler yatırımcıların dikkatini son dönemde daha fazla çekmeye başladı. Sıkı politikalar sebebiyle kripto paralara mesafeli kalan Asya borsalarının yaptığı atılımlar kripto paraların geleceği açısından önemli bir yer tutabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.