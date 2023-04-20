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Son Dakika! Coinbase Duyurdu, SEC Kızacak! Kripto Paralar İçin Yeni Dönem!

Coinbase borsası kazançlarını artırmak ve riskini azaltmak için önemli bir adım atıyor.
01:40
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD kripto para endüstrisi üzerindeki baskıyı artırıyor ve ülkedeki parlak zihinler artık riskin arttığının farkında. Coinbase CEO’su dün eğer düzenleyici baskı artarsa farklı bir yuva arayacaklarını söylemişti. Bugün riski azaltmak için önemli bir adım attıkları ortaya çıktı. Kripto paralar için yeni dönem başlıyor.

Coinbase Müjdeyi Verdi

Coinbase, off-shore cenneti Bermuda’da faaliyet göstermek için bir lisans aldı ve şirketin ABD’li düzenleyicilerin kripto endüstrisine düşmanca davrandığı bir dönemde uluslararası işlerini artırma planlarını ikiye katladığının sinyalini verdi. Şirket son blog gönderisinde ada ülkesinin entegre mali düzenleyicisi Bermuda Para Otoritesi’nden lisans aldığını açıkladı. Şirkete yakın bir kişiye göre Coinbase, önümüzdeki hafta içinde Bermuda’da bir offshore türev borsası açmayı planlıyor. Haber, Bloomberg’in Mart ayında Coinbase Global‘in yeni bir off-shore kripto trade platformu hakkında kurumsal müşterilerle iletişime geçtiğini ve birincil Coinbase pazarından ayrı olarak böyle bir hizmeti başlatmak için piyasa yapıcılar ve yatırım firmalarıyla birlikte çalıştığını bildiren bir raporun ardından geldi. The Block kısa bir süre sonra birden fazla kaynağa atıfta bulunarak “bir tür gelecek ve kripto alanında popüler bir ürün olan sürekli takasların teklifler arasında yer alacağını” bildirdi. Vadeli işlemler ve kripto ile ilgili diğer egzotik türevler günlük alım satım faaliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturuyor, ancak düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle ABD’de çoğunlukla kullanılamıyor.

Hali hazırda vadeli işlemler piyasasında hakimiyet Binance borsasında ve birçok şirket kazancını artırabilmek için bu alandaki yatırımlarını büyütüyor.

Coinbase Taşınabilir

Yakın zamanda SEC’in dava açmadan önce gönderdiği Wells bildirimiyle şoka uğrayan şirket ciddi kararlar alma eşiğinde. ABD’li düzenleyicilerin devam eden baskısı Salı günü Temsilciler Meclisinde ifade veren SEC Başkanına da soruldu. Gensler, eğer kurallara uymuyorlarsa yatırımcıları korumak için yapacak başka bir şeyimiz yok diyerek parlak ABD şirketlerinin ülkeden kaçmasına göz yumacaklarının sinyalini verdi. Özellikle Cumhuriyetçiler artan baskının inovasyonu engellediğini ve ABD için kötü sonuçlar doğuracağını savunuyor.

Coinbase‘in yıllardır kendi şirketindeki uyumluluk sicilini övdüğü ve genel olarak politikacılar ve düzenleyiciler tarafından yasalara uyan bir şirket olarak görüldüğü göz önüne alındığında, ABD’den hemen ayrılma planları olması pek olası değil. Bir başka büyük ABD şirketi olan Ripple da 2021’de hisselerini geri çekebileceğine dair benzer uyarılarda bulundu ancak henüz bir adım atmadı.

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