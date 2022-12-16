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Son Dakika! Bu Altcoin’de Gemi Su Almaya Başladı! İkinci Terra Krizi mi Geliyor?

Kripto para sektörü krizler döneminden geçerken, yatırımcılar yeni felaketlerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle piyasaya temkinli yaklaşıyor.
13:49
16 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para sektörü krizler döneminden geçerken, yatırımcılar yeni felaketlerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle piyasaya temkinli yaklaşıyor.

USDN, En Düşük Seviyesine Çakıldı!

Normal şartlar altında 1 dolara sabit olması gereken stablecoin’lerin değer kaybetmesi, piyasada endişe yaratmaya devam ediyor. TerraUSD ve LUNA’nın  çöküşü milyarlarca doların buhar olmasına yol açarken, krizin neden olduğu domino etkisi hala devam ediyor. Güncel verilere göre, WAVES doları olarak bilinen USDN de bugün bu 1 dolarlık sabit fiyat özelliğini kaybetti ve 0.53 dolara kadar düştü. USDN, aslında dönem dönem değer kaybeden bir stablecoin. USDN, an itibariyle  0.53 dolardan işlem görüyor. Stablecoin, geçen hafta 0.86 dolar seviyesine gerilemişti.  Neutrino USD (USDN), ABD dolarına sabitlenmiş ve WAVES ile desteklenen algoritmik bir stablecoin‘dir.

Coinmarketcap verilerine göre, USDN  daha önce fiyat 5 Nisan, 12 Mayıs ve 19 Eylül tarihlerinde 1 dolara olan sabitliğini kaybetmişti. USDN, teminatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ivme kaybetmeye başladı. Neutrino USD (USDN) resmi Twitter hesabından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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