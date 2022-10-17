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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance, Terra Classic yatırımcıları için yeni müjdeyi verdi. Birkaç haftadır Binance borsası LUNC işlem paritelerindeki kazançlarını yakıyordu. LUNC arzını düşürmek için çabalayan topluluğa destek olmak isteyen CZ böyle bir karar aldı. Nihayet son haftanın yakım miktarı da açıklandı.

Binance LUNC Müjdesi

Bugün güncellenen blog gönderisine göre Binance borsası 9-15 Ekim tarihleri arasında LUNC paritelerinden 659 milyon dolar gelir elde etti. Bunun karşılığı olarak yaklaşık 2,5 milyar adet LUNC yakım adresine gönderildi. Bir sonraki yakım duyurusu ise önümüzdeki hafta pazartesi günü yapılacak. LUNC işlem hacmi büyük oranda düşüş yaşamazsa 25 Ekim tarihinde de yaklaşık bu kadar yakım olması bekleniyor.

Buradaki başarı LUNC topluluğunun gücünü gösteriyor. Binance CEO’su CZ’ye taleplerini yoğun olarak ileten LUNC yatırımcıları yoğun mücadelenin sonucunda istediklerine yakın bir kazanım elde etti.

Binance ve LUNC Desteği

Ay sonuna kadar LUNC yakımlarının Binance borsasında devam etmesi bekleniyordu ancak dördüncü yakımla ilgili bir kesinlik yoktu. Bugün güncellenen blog gönderisi bize önümüzdeki hafta pazartesi günü de bir yakım olacağını gösteriyor. Borsa LUNC paritelerinde de standart işlem ücreti oranı olarak %0,1 kazanıyor. Tüm kazançlarını yakıma yönlendiren Binance, bu sayede LUNA mağdurlarının bir nebze yaralarını sarmak istiyor. Üstelik daha fazla kullanıcının bu bahaneyle işlemlerini Binance borsasında yapması hedefleniyor.

En büyük kurumsal yakımları temsil eden Binance yakımları daha fazla kullanıcının LUNC alıp satmasıyla artıp düşebilir. Haftalık olarak LUNC paritelerinin ürettiği işlem hacmi miktarının %0,01’i yakıma gittiği için yatırımcılar daha fazla hacim oluşturmaya odaklanıyor. Ancak yine de devam eden yakımlar 6 trilyonun üzerindeki hacme ciddi bir etki etmiyor. Binance kazançlarından vazgeçmeye devam etse bile asgari 20 yıl bu şekilde yakım yapması gerekecek.

Türk yatırımcıların yoğun olarak ilgi gösterdiği Terra Classic (LUNC) bu yakımları haftalar öncesinde fiyatladı ve bugün yapılan duyurunun fiyat üzerinde ciddi bir etkisi olmadı.