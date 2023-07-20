Son Dakika: Binance DeFi Altcoine Yatırım Yaptığını Açıkladı!

Özet

  • Binance borsası risk sermayesi koluyla 10 milyon dolarlık yeni yatırım yaptı.
  • Radiant Capital'e yapılan yatırım çok zincirli DeFi geleceğine hazırlık anlamını taşıyor.
  • Maverick ve Radiant tarzı yenilikçi cross-chain likidite protokolleri büyük ilgi görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:09
20 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dünyanın halen hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance biraz önce son yatırımını duyurdu. Binance borsası Binance Labs aracılığıyla erken dönemde birçok projeye yatırım yapıyor. Bu projeler aradan geçen birkaç ayın ardından borsada işlem görmeye başlıyor ve erken dönem fırsatlarını değerlendirenler ciddi kazançlar elde edebiliyor.

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Binance Son Dakika

DeFi alanında gelecekte talebin daha da artması bekleniyor. Binance borsası bu büyüyen pazarda payını koruyabilmek için bu tarz yatırımlar yapıyor. Kripto borsası Binance risk sermayesi kolu olan Binance Labs aracılığıyla cross-chain borç verme ve borç alma protokolü Radiant Capital’e 10 milyon dolar yatırım yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, finansman turu Binance Labs’in “DeFi’nin bir sonraki çağına zincirden bağımsız ve kullanıcı merkezli bir şekilde öncülük edecek yenilikçi projeleri destekleme taahhüdünün” bir parçası.

Radiant, birden fazla blockchainin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bir birlikte çalışabilirlik protokolü olan LayerZero üzerine inşa edilmiştir. LayerZero geliştiricisi LayerZero Labs da Binance Labs‘ın portföyünün bir parçasıdır.

Radiant, farklı blockchainler arasında borç vermeyi ve borç almayı destekler ve şu anda Arbitrum ve BNB Chain üzerinde birden fazla teminat seçeneği sunar. Ekip, Radiant DAO’nun protokolün işlevselliğini zaman içinde daha fazla Ethereum uyumlu ağa genişletmeyi planladığını açıklamıştı.

Radiant DAO’nun hedefi, şu anda ilk on alternatif ağa dağılmış olan yaklaşık 22 milyar dolarlık parçalı likiditeyi birleştirmektir.

Binance kurucu ortağı ve Binance Labs başkanı Yi He şunları söyledi;

“Radiant Capital’in DeFi için zincirler arası sorunsuz işlemleri kolaylaştırma taahhüdü ve Arbitrum ve BNB Chain’deki performansı, kitlesel benimsemeyi artırma potansiyelini gösteriyor”.

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