Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su CZ, dakikalar önce büyük müjdeyi kripto para topluluğuna verdi. Peki CZ piyasaları etkileyicini düşündüğü hangi gelişmeyi paylaştı? Bildiğiniz üzere Ukrayna gerilimi tam gaz devam ediyor ve Rusya, batı ittifakı tarafından yoğun bir baskıya maruz bırakılıyor.

Binance CEO’sundan Müjde Geldi!

Binance borsasının CEO’su CZ’ye göre Rusya ödemeler için kripto paralar meşru hale getirecek.

Şimdilik fiyatın böyle bir gelişmeye inanmadığını net biçimde görüyoruz. CZ açıklamayı yapalı yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen Bitcoin 40.300 dolar seviyelerinde alıcı bulmaya devam ediyor. En büyük kripto para birimi bugün 40.800 dolara kadar ani bir hareket yapmış sonrasında ise geri çekilmişti. CZ tarafından verilen müjdenin içeriden bir bilgiyi kapsadığı düşünülüyor, eğer resmi Rus kaynakları haberi teyit ederse bir iyi, bir de kötü haberimiz olacak.

Öncelikle Rusya’nın devlet olarak kripto paralara böylesi bir özgürlük alanı açması sınır ötesi ödemelerde kripto paraların kullanımını beraberinde getirecektir. Hali hazırda uluslararası ödeme sistemlerinden dışlanan Rusya bu konuda ciddi sorunlar yaşıyor. Dövize erişim noktasında da benzer problemlerle boğuşan Rus şirketler için kripto paraların meşrulaştırılması destekleyici olacaktır.

İşin kötü tarafı ise kripto paraların bu şekilde silah haline gelmesi ona karşı alınan cepheyi genişletebilir. Merkezi borsalar düzenleyiciler tarafından daha ciddi baskılar görebilir ve Rusya bağlantılı kripto para adreslerinin tamamen merkezi borsalardan engellenmesi istenebilir. Bu senaryoda ise ciddi yatırımı olan Rus kripto topluluğunun izole olduğunu görürüz. Piyasaya girecek sıcak paradan daha fazla bakiye bu şekilde borsalardan dışarı çekilebilir, hacimler gevşer ve fiyat olumsuz etkilenir.

Rusya ve Kripto Paralar

Peki Rusya gerçekten İran gibi kripto paraları stratejik bir silah olarak ekonomisinde kullanacak mı? Rusya merkez bankası bu yılın başlarında kripto madenciliği yasağı çağrısında bulunmuştu. Ajans Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanlığı‘nın dijital para birimi düzenlemesini kripto para madenciliği hükümlerini içerecek şekilde değiştirdiğini duyurdu.

Bakanlık, yatırım aracı olarak dijital varlıklara odaklanan orijinal kripto para yasası taslağını Şubat ayında Rusya Parlamentosu’na sundu. Bakanlık, tasarının güncellenmiş versiyonunun kripto para birimleri yatırımı ve madenciliği ile ilgili kuralları detaylandırdığını söyledi.

“Dijital Para Birimi” adlı beklemede olan yasa, Rusya’nın ülkeyi işgal etmesiyle 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna’da devam eden savaşın ortasında Rus hükümetinin kripto para kullanımına olan ilginin artmaya devam etmesiyle ortaya çıkıyor. Ocak ayında Rusya merkez bankası, dijital varlıkların finansal istikrarı baltalayabileceği endişelerini öne sürerek kripto para madenciliğinin yasaklanması çağrısında bulundu. Rusya’nın devlet destekli bir dijital rubleyi, kendi merkez bankası dijital para birimini düşündüğüne dair haberler, Şubat ayı başlarında ortalığı karıştırdı.

Mart ayında, Rusya’nın en büyük borç vereni Sberbank’a, ABD ekonomik yaptırımlarına yanıt olarak ülkenin merkez bankası tarafından dijital varlık ihraç etmeye başlaması için bir lisans verildi. Sberbank, bankanın dijital platformunda ihraç edilen varlıkların, dağıtık bir defter teknolojisi sistemi aracılığıyla kaydedilip dolaştırılacağını ve “veri güvenliği” ve veri değişmezliği sağlanacağını söyledi. Lisans, Rusya’daki şirketlerin nakit gereksinimlerine sahip olduklarını kanıtlamaları ve bankanın bilgi sistemi aracılığıyla verilen dijital varlıkları kullanmaları koşuluyla kendi dijital varlıklarını çıkarmasına izin verecek. Haber, Rus kuruluşlarının artan yaptırımlardan kaçınmak için kripto para birimlerini nasıl kullanabileceklerine dair endişe olarak geldi.

Rus haber kaynağı Kommersant’ın bir raporuna göre, “On Digital Currency“in güncellenmiş versiyonu, profesyonel ve profesyonel olmayan dijital varlık satın alma kavramlarını tanıtıyor. Raporda ayrıca kripto para birimi ürünlerini, yatırımını ve madencilik kurallarını değerlendirme ihtiyacının da ele alındığı belirtildi. Yani henüz Rusya tarafından yapılmış net bir açıklama bulunmuyor.