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Son Dakika: Binance Borsasından Yeni Terra Classic (LUNC) Müjdesi!

Dünyanın en büyük borsası ikinci LUNC yakma işlemini gerçekleştirdi. Peki devamı gelecek mi?
17:18
10 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance, LUNC için yeni müjdesini verdi. Binance CZ yoğun baskılara daha fazla tepkisiz kalamayıp kısmi bir yakım onayı vermişti. Buna göre geçtiğimiz hafta Binance borsası LUNC paritelerindeki komisyon kazançlarını yakıma yönlendirdi. Bu hafta da aynı şekilde kazançlar yakıldı. Peki ne kadar LUNC yakıldı?

Binance LUNC Duyurusu

Binance tarafından yapılan duyuruya göre ikinci parti yakım olarak 2,99 milyar LUNC yakıldı. Bunun maddi karşılığı 916.502 dolardır. 26 Eylül’de Binance, LUNC topluluğunun off-chain işlemlerde %1,2 vergi uygulanması taleplerine yanıt olarak LUNC paritelerinden elde edilen tüm ücretleri yakacağını açıkladı. Diğer borsaların buna uymaması durumunda girişimin 4 hafta sonra durdurulacağına inanılıyor. Şimdilik ikinci hafta yakımı gerçekleşti ve Binance üçüncü partiyi aşağıdaki görselde müjdeliyor.

Fakat devamının gelip gelmeyeceği kesin değil çünkü diğer borsalar işlem ücretlerinden feragat etme taraftarı değil. Üstelik yapılan yakımların trilyonluk arzdaki etkisi de oldukça zayıf. Bugüne kadar Binance 8,5 milyar LUNC (2,8 milyon dolar) yakmış oldu.

LUNC Yakım

LUNC topluluğu yakım hareketini başlattığından beri toplamda 17,9 milyar LUNC yakıldı. Alım satım ücretlerinden kaynaklanan Binance yakımları bu rakamın %47’den fazlasını temsil ediyor. Ancak geride yanması gereken 6 trilyondan daha fazla bir arz var. LUNC DAO bu öneriyi ilk sunduğunda arzı 10 milyara kadar düşüreceklerini açıklamıştı ancak Binance desteği önümüzdeki haftalarda muhtemelen duracak ve artık hype bitecek gibi görünüyor. Yani şimdilik eğer diğer borsalardan da bir destek gelmezse LUNC yakım furyasının sonu geliyor.

Spekülatif şekilde artan fiyat ve yanlış anlaşılan yakım hikayesi tahmin edilenden çok daha büyük sonuçlar doğurdu. Ancak tüm bunlar yine de LUNA mağdurlarının 20 dolardan aldıkları tokenlerini yerine getiremeyecek. Nitekim Terra’dan sağladığı istihbaratlarla tanınan FatMan bu öneri ilk ortaya atıldığında hiçbir ciddi sonucu olmayacağını söylemişti. Eğer Binance desteği ay sonunda kesilirse FatMan haklı çıkabilir. Bu süreçte kazanan ise spekülatif fiyat hareketinin tetikleyen ve destekleyen büyük cüzdanlar oldu.

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