Kripto para borsası ABD kolu için önemli bir duyuru yaptı. Piyasa FUD’ı sevdiğinden dolayı hazırlıklı olmak gerekiyor. SEC ile başı derde giren Binance hali hazırda zorlu bir hukuki mücadele veriyor. Bunun yanı sıra borsanın ABD kolunun farklı sorunları da var.

İçerik Rehberi 1 Binance Planlı Bakım

Binance Planlı Bakım

Binance US bugün yapılan duyuruya göre planlı bakıma girecek ve para yatırma/çekme işlemleri duraklatıldı. Piyasada panik havası oluşmaması için önceden duyurulan bu bakım FUD’a son derece müsait. Bakımın uzaması halinde piyasalar bunu düşüş gerekçesi olarak kullanabilir. Bu sebepten yatırımcıların olası sürpriz satışlara hazırlıklı olması gerekir.

Borsa şimdilik mahkemeden aldığı onayla birlikte varlık ABD’de tuttuğu sürece dava bitimine kadar faaliyetine devam edebilecek. Ancak market maker eksikliği Binance US paritelerinde anormal fiyat hareketlerinin oluşmasına neden oluyor. ABD’deki bankaların şirketle çalışmıyor oluşu müşterilerin platforma para yatırmasını güçleştiriyor. Bu da azalan likidite ve MM eksikliği sebebiyle piyasanın altında veya üstünde fiyatların oluşmasına neden oluyor.

Yatırımcıların şimdilik endişelenmesi gereken bir durum yok ve Bitcoin fiyatı son duyuruya olumsuz tepki vermedi.