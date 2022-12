Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası birkaç dakika önce paylaşılan iddialara cevap verdi. Reuters tarafından paylaşılan iddialar hakkında detayı sizinle son dakika olarak paylaşmıştık. Reuters’ın yanlış bilgi verdiğini ve kendilerine detaylı bir cevap gönderdiklerini söyleyen Binance bir makale yayınladı. Peki bu makalede ne cevaplar verdiler?

Tigran Gambaryan (Küresel İstihbarat ve Soruşturmalar Başkanı) Binance bünyesinde görev yapıyor. Bugün yayınladığı makale ise suçla mücadele konusunda Binance borsasını yaptıklarına odaklanıyor. 2021’in son aylarında Binance, oldukça geniş bir güvenlik ekibi oluşturdu. Binance sektörün en güçlü ve büyük ekibine sahip olduklarını her fırsatta iddia ediyor. Açıklamadan bazı detayları şunlar;

Tigran Gambaryan borsanın en önemli departmanlarından birini başında ve Reuters tarafından bahsedilen suçlar konusunda oldukça tecrübeli. Binance bu alanda düzenleyicilerle daha üst düzey iş birliği yürütmek için Tigran’ı işe aldı. Kısaca Tigran kimdir, geçmiş tecrübeleri neler bunları kendi dilinden okuyalım.

“Binance’ten önce, on yılı aşkın bir süre boyunca İç Gelir Servisi-Suç Araştırmaları (IRS-CI) Siber Suçlar Birimi’nde Özel Ajan olarak görev yaptım. Mt Gox‘tan etkilenenlere yardım etmek ve Silk Road davasında yozlaşmış DEA ajanını ortaya çıkarmak için başarılı soruşturmalar yürüttüm. Meslektaşım Matthew Price da eski bir IRS Ceza Soruşturması ajanı olarak yaptığı çalışmalar sayesinde bu alanda zengin bir deneyime sahip. Örneğin, hem Bitcoin Fog hem de Helix/Grams soruşturmalarında baş ajandı. Bu davalarla ilgilenenler için Wired muhabiri Andy Greenberg’in Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency adlı kitabı o dönemdeki çalışmalarımız hakkında çok daha fazla ayrıntı vermektedir. Bu listeye ek olarak, Europol’den bir dark web uzmanımız var – Greenberg’in kitabında da yer alan Nils Andersen-Röed – eski bir ABD Hazinesi ceza müfettişi ve diğerlerinin yanı sıra geleneksel ve dijital finans alanında 17 yılı aşkın deneyime sahip bir yaptırım uzmanı.”