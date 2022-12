Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist bir sonraki boğa döngüsünde yeni zirvelere ulaşacak altcoin’i paylaştı.

Google, Neden Near Protocol’ü Seçti? 500 Milyon Dolar!

Önde gelen platformlardan Medium’un baş analisti Mike Coldman, bir sonraki boğa döngüsünde inanılmaz seviyelere çıkabilecek altcoin projesine dikkat çekti. On beş yıl önce, Bitcoin piyasadaki tek Katman 1 Blok Zinciri idi. Bugün akıllı sözleşme pazarında, sürekli olarak daha iyi performans sunan ve ekosistemi geliştiren yüzden fazla proje ortaya çıktı. Google Cloud, bu 1. Seviye Blok Zincirleri arasında yakın zamanda tercihini yaptı: Near Protocol (NEAR). Near Vakfı, Google Cloud ile Near Protocol arasında Near Pagoda’nın Web 3 başlangıç platformu için altyapı sağlayan yeni bir ortaklığı duyurdu. Analiste göre, Google’ın Ethereum, Solana, Polygon veya Avalanche yerine NEAR’ı seçmesinin önemli nedenleri var. Near, merkeziyetsiz uygulamalar için merkez platform olmayı hedefliyor. Bu projenin öne çıkan özelliklerinden biri, Blockchain endüstrisindeki en iyi ekiplerden biri olarak kabul edilen geliştirme ekibidir. Near, 2017 yılında Illia Polosukhin ve Alexander Skidanov tarafından kuruldu. İkili, 2018’de Blockchain ekoitemlerini oluşturmaya karar verdiler ve Near protokolü doğdu.

Projenin ana fikri, geliştiricilere hızlı ve kolay bir şekilde ölçeklenebilen merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmaları için kolay bir yol sağlamaktı. ABD’de bir yazılım şirketi olan Near Inc bu projeyi hayata geçirdi. Near Vakfı, Near ekosisteminin büyümesini ve protokolün gelişimini destekleyecek, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 2019 yılında kuruldu. 2020’de NEAR protokolü çekirdek ağı başlatıldı ve Eylül 2020’de tamamen topluluk tarafından işletilmeye başlandı. Ardından, Ekim 2020’de token transferine izin vermek için bir oylama yapıldı. Aralık 2021’de blok zincirinin hızlı bir şekilde büyümesini sağlayan benzersiz teknoloji olan Sharding piyasaya sürüldü. Daha sonra 2022’deki iki tur finansmanın ardından Near, 500 milyon dolarlık bir finansman toplamayı başardı. Analiste göre, bu nedenle Near, protokolün gelişimini ve ekosistemin büyümesini destekleyecek araçlara sahip.

Birçok Neden Var!

Bugün, NEAR Protocol hala geliştirilme aşamasında. NEAR Protokolü, hisse kanıtı (PoS) mekanizmasını kullanır. Dolayısıyla ölçeklenebilirlik bu projede hayati bir rol oynuyor. Near Protocol, geliştiricilerin güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsiz Blockchain üçleminin üstesinden gelerek kolayca merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan Near Blockchain üzerinde çalışan önemli bir geliştirme platformudur.

Near Protocol, sağlam ve güvenlidir. Kısacası Near Protocol, geliştiricilerin yüksek performanslı merkezi olmayan uygulamalar oluşturmasını sağlamak istiyor. Ekip, gelecekte finans projelerini açık web dünyasına taşıyabilen tek proje olduğuna inanıyor. Geliştiricilere göre Near, merkeziyetsiz uygulama geliştiricileri için oldukça ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir platform. NEAR‘ın hisse kanıtı sistemini kullanması ileride kurumsal yatırımcı çekmesi açısından kritik önem teşkil ediyor. Sonuç olarak, NEAR umut vaat eden bir proje olarak karşımızı çıkıyor.