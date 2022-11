Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance önemli bir duyuru yaptı. Kısa süre önce FTX hakkındaki iddiaların yalanlandığı bilgisini paylaşmıştık. Haberin ardından tokenin fiyatı hızla yükseldi. Ancak beklendiği üzere tekrar düşüş başladı. Aslında yapılan açıklamanın zamanlaması şüpheyi hakkediyordu ve şüpheler yerini buldu.

Binance CEO’su CZ birkaç dakika önce Twitter hesabı üzerinden önemli bir bilgi paylaştı.

“Binance geçen yıl FTX sermayesinden çıkışının bir parçası olarak, Binance yaklaşık 2,1 milyar USD eşdeğeri nakit (BUSD ve FTT) aldı. Son zamanlarda ortaya çıkan ifşaatlar nedeniyle, kayıtlarımızda kalan FTT’yi tasfiye etmeye karar verdik. Bunu piyasa etkisini en aza indirecek şekilde yapmaya çalışacağız. Piyasa koşulları ve sınırlı likidite nedeniyle bunun tamamlanmasının birkaç ay almasını bekliyoruz. Binance her zaman sektör oyuncuları arasında iş birliğini teşvik eder. Bunun bir rakibe karşı yapılmış bir hamle olup olmadığına ilişkin spekülasyonlara gelince, böyle bir şey söz konusu değildir. Sektörümüz henüz başlangıç aşamasındadır ve ne zaman bir proje halka açık bir şekilde başarısız olsa bu durum her kullanıcıya ve her platforma zarar verir. Tokenları genellikle uzun vadede elimizde tutarız. Bu tokenı da bu kadar uzun süre elimizde tuttuk. Eylemlerimizde şeffaf davranıyoruz.”