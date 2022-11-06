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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance önemli bir duyuru yaptı. Kısa süre önce FTX hakkındaki iddiaların yalanlandığı bilgisini paylaşmıştık. Haberin ardından tokenin fiyatı hızla yükseldi. Ancak beklendiği üzere tekrar düşüş başladı. Aslında yapılan açıklamanın zamanlaması şüpheyi hakkediyordu ve şüpheler yerini buldu.

Binance Tokenleri Satacak

Binance CEO’su CZ birkaç dakika önce Twitter hesabı üzerinden önemli bir bilgi paylaştı.

“Binance geçen yıl FTX sermayesinden çıkışının bir parçası olarak, Binance yaklaşık 2,1 milyar USD eşdeğeri nakit (BUSD ve FTT) aldı. Son zamanlarda ortaya çıkan ifşaatlar nedeniyle, kayıtlarımızda kalan FTT’yi tasfiye etmeye karar verdik. Bunu piyasa etkisini en aza indirecek şekilde yapmaya çalışacağız. Piyasa koşulları ve sınırlı likidite nedeniyle bunun tamamlanmasının birkaç ay almasını bekliyoruz. Binance her zaman sektör oyuncuları arasında iş birliğini teşvik eder. Bunun bir rakibe karşı yapılmış bir hamle olup olmadığına ilişkin spekülasyonlara gelince, böyle bir şey söz konusu değildir. Sektörümüz henüz başlangıç aşamasındadır ve ne zaman bir proje halka açık bir şekilde başarısız olsa bu durum her kullanıcıya ve her platforma zarar verir. Tokenları genellikle uzun vadede elimizde tutarız. Bu tokenı da bu kadar uzun süre elimizde tuttuk. Eylemlerimizde şeffaf davranıyoruz.”

CZ bilanço hakkında ortaya atılan iddialardan bahsediyor olabilir. Kısa süre önce de yüz milyonlarca dolar değerinde FTT tokenin Binance borsasına gönderilmesi dikkat çekiciydi. Bu hamle yukarıda bahsi çeken FTT Token varlıkları olabilir. Kabaca 500 milyon dolarlık tokenin hareket ettiğini düşünürsek 3 milyar dolar piyasa değeri olan FTX Token (FTT)’nin ciddi darbe alması muhtemeldir.

FTT Token ve Alameda

Bugün 17:40 gibi Alameda son iddiaların yanlış olduğu bilgisini paylaştı. Erken açılmış short pozisyonların bir kısmı böylece tasfiye edildi ve düşüş bekleyen yatırımcıların yerini tam tersi yatırımcılar aldı. Derken Binance CEO’su CZ tarafından 18:47’de bu açıklama yapıldı. Sadece 1 saat arayla FTT Token fiyatı %10’un üzerinde düşüp kalktı. Bu durum Alameda’nın büyük düşüş öncesi bir çıkış alanı yaratıp yaratmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Önceki son dakika haberinde Alameda duyurusunu paylaşıp Capo’nın FTT Token için fiyat tahminine de haberde yer vermiştik. Capo yeterince uzun vadede FTT fiyatının 10 dolar olacağını iddia ediyor ve CZ’nin Tweet’ini birkaç dakika önce gururla alıntılayıp “ben demiştim” minvalinden bir açıklama yaptı.

Güncelleme: Alameda tüm FTT tokenleri Binance borsasından 22 dolar karşılığında alabileceğini açıkladı.