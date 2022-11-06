Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Binance Açıkladı! Elimizdeki Bu Kripto Parayı Sıfırlayacağız!

Son Dakika: Binance Açıkladı! Elimizdeki Bu Kripto Parayı Sıfırlayacağız!

Önce yükseldi ardından düştü. Binance resti çekti, FTX'in işi zor görünüyor.
18:56
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance önemli bir duyuru yaptı. Kısa süre önce FTX hakkındaki iddiaların yalanlandığı bilgisini paylaşmıştık. Haberin ardından tokenin fiyatı hızla yükseldi. Ancak beklendiği üzere tekrar düşüş başladı. Aslında yapılan açıklamanın zamanlaması şüpheyi hakkediyordu ve şüpheler yerini buldu.

Binance Tokenleri Satacak

Binance CEO’su CZ birkaç dakika önce Twitter hesabı üzerinden önemli bir bilgi paylaştı.

Binance geçen yıl FTX sermayesinden çıkışının bir parçası olarak, Binance yaklaşık 2,1 milyar USD eşdeğeri nakit (BUSD ve FTT) aldı. Son zamanlarda ortaya çıkan ifşaatlar nedeniyle, kayıtlarımızda kalan FTT’yi tasfiye etmeye karar verdik. Bunu piyasa etkisini en aza indirecek şekilde yapmaya çalışacağız. Piyasa koşulları ve sınırlı likidite nedeniyle bunun tamamlanmasının birkaç ay almasını bekliyoruz. Binance her zaman sektör oyuncuları arasında iş birliğini teşvik eder. Bunun bir rakibe karşı yapılmış bir hamle olup olmadığına ilişkin spekülasyonlara gelince, böyle bir şey söz konusu değildir. Sektörümüz henüz başlangıç aşamasındadır ve ne zaman bir proje halka açık bir şekilde başarısız olsa bu durum her kullanıcıya ve her platforma zarar verir. Tokenları genellikle uzun vadede elimizde tutarız. Bu tokenı da bu kadar uzun süre elimizde tuttuk. Eylemlerimizde şeffaf davranıyoruz.”

CZ bilanço hakkında ortaya atılan iddialardan bahsediyor olabilir. Kısa süre önce de yüz milyonlarca dolar değerinde FTT tokenin Binance borsasına gönderilmesi dikkat çekiciydi. Bu hamle yukarıda bahsi çeken FTT Token varlıkları olabilir. Kabaca 500 milyon dolarlık tokenin hareket ettiğini düşünürsek 3 milyar dolar piyasa değeri olan FTX Token (FTT)’nin ciddi darbe alması muhtemeldir.

FTT Token ve Alameda

Bugün 17:40 gibi Alameda son iddiaların yanlış olduğu bilgisini paylaştı. Erken açılmış short pozisyonların bir kısmı böylece tasfiye edildi ve düşüş bekleyen yatırımcıların yerini tam tersi yatırımcılar aldı. Derken Binance CEO’su CZ tarafından 18:47’de bu açıklama yapıldı. Sadece 1 saat arayla FTT Token fiyatı %10’un üzerinde düşüp kalktı. Bu durum Alameda’nın büyük düşüş öncesi bir çıkış alanı yaratıp yaratmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Önceki son dakika haberinde Alameda duyurusunu paylaşıp Capo’nın FTT Token için fiyat tahminine de haberde yer vermiştik. Capo yeterince uzun vadede FTT fiyatının 10 dolar olacağını iddia ediyor ve CZ’nin Tweet’ini birkaç dakika önce gururla alıntılayıp “ben demiştim” minvalinden bir açıklama yaptı.

Güncelleme: Alameda tüm FTT tokenleri Binance borsasından 22 dolar karşılığında alabileceğini açıkladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: FUD Bitti Altcoin Hızla Yükseliyor! Fakat O Yüzde 50 Düşecek Dedi!
Son Dakika: FUD Bitti Altcoin Hızla Yükseliyor! Fakat O Yüzde 50 Düşecek Dedi!
Son Dakika: Dev Borsadan İlk 130’daki Altcoini Ekip Hackledi İddiası!
Son Dakika: Dev Borsadan İlk 130’daki Altcoini Ekip Hackledi İddiası!
Sıcak Gelişme: SEC 3 Kripto Paraya Yeni Dava Açtı! Fiyatı Düşüyor!
Sıcak Gelişme: SEC 3 Kripto Paraya Yeni Dava Açtı! Fiyatı Düşüyor!
Son Dakika: Twitter, Dogecoin ve Elon Musk! Matt Wallace Müjdeledi!
Son Dakika: Twitter, Dogecoin ve Elon Musk! Matt Wallace Müjdeledi!
Son Dakika: Google Bu Altcoini Uçurdu! Birazdan Resmen İlan Edecek!
Son Dakika: Google Bu Altcoini Uçurdu! Birazdan Resmen İlan Edecek!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoin İçin Müjde! Yol Haritasına Eklendi!
Sıcak Gelişme: Coinbase’den Bu Altcoin İçin Müjde! Yol Haritasına Eklendi!
Son Dakika: Binance CEO’sundan Twitter Değerlendirmesi! Neler Olacak?
Son Dakika: Binance CEO’sundan Twitter Değerlendirmesi! Neler Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022