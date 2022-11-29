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  •   Son Dakika! Az Bilinen Altcoin Ethereum’un Kurucu Ortağı Sayesinde Sert Zıpladı!

Son Dakika! Az Bilinen Altcoin Ethereum’un Kurucu Ortağı Sayesinde Sert Zıpladı!

Bitcoin (BTC) ve genel olarak altcoin piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, az bilinen bir altcoin Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'in açıklamalarından sonra ivme kazandı.
16:30
29 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Bitcoin (BTC) ve genel olarak altcoin piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, az bilinen bir altcoin Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in açıklamalarından sonra ivme kazandı.

Vitalik Buterin ve X Coin: Tesadüf!

Kripto para piyasası ilginç gelişmelere tanık olan bir ekosistem. Bitcoin (BTC) fiyatı makroekonomik faktörlerden ve çeşitli metriklerden etkilenirken, altcoin fiyatları da Bitcoin’deki trendi takip etme eğiliminde. Ancak, altcoin’ler bazen güncellemeler, yakımlar, ünlü isimlerden gelen destek mesajları ve sosyal medyadaki aktiviteler neticesinde aniden ivme kazanabiliyor. Bugün yine böyle bir gelişme meydana geldi. Ethereum  kurucu ortağı Vitalik Buterin paylaştığı bir tweet’te token’lara nelerin değer kattığını açıklamak isterken ”Örneğin ben X bir Token satın alıorum…!” ifadesini kullandı.

Yönetici cümlesinde X ile her hangi bir token vurgusu yaparak genel olarak örnek verdi. Ancak, ilginç bir şekilde 22.000 token’ın bulunduğu kripto para ekosisteminde yer alan X Coin ismli bir proje Buterin’in açıklamasından sonra yüzde neredeyse 50 oranında artış kaydetti. X Coin, an itibariyle 0.0004941dolardan işlem görüyor.

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