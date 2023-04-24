Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: ABD Dava Açtı Bitcoin (BTC) Hareketlendi! Kripto Paralar Neden Düştü?

Son Dakika: ABD Dava Açtı Bitcoin (BTC) Hareketlendi! Kripto Paralar Neden Düştü?

ABD kripto paraların düşmanları tarafından aktif olarak kullanılması fikrini hoş karşılamıyor.
20:09
24 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Adalet Bakanlığı kendileri için harika bir zamanlamayla yeni davayı duyurdu. Tam da Bitcoin 27.000 dolarını test ederken. Bu tarz zamanlaması muhteşem (!) haberleri son zamanlarda daha fazla görüyoruz.

ABD Kripto Para Davası

Bugün Columbia Bölgesi’nde, Kuzey Koreli bir Dış Ticaret Bankası (FTB) temsilcisini, kripto para kullanımı yoluyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne gelir elde etmek üzere tasarlanmış ayrı kara para aklama komplolarındaki rolü nedeniyle suçlayan iki federal iddianame açıklandı.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“Bugün açıklanan suçlamalar, Kuzey Koreli ajanların ödemeleri ve kârı kolaylaştırmak için sanal varlıkların teknolojik özelliklerinden faydalanarak ve sanal para birimi şirketlerini hırsızlık için hedef alarak yaptırımlardan kaçmaya yönelik yenilikçi girişimlerine yanıt vermektedir. Blockchaindeki parayı takip ederek ve davranışlarına ışık tutarak Kuzey Koreli aktörleri ve onlara yardım edenleri engellemek ve caydırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Mahkeme belgelerine göre, 39 yaşındaki Sim Hyon Sop (Sim), Kuzey Kore için mal satın almak üzere çalıntı fonları kullanmak için OTC kullanan kripto para kullanıcılarıyla komplo kurmak ve ABD’deki blockchain geliştirme şirketlerinde yasadışı istihdam yoluyla gelir elde etmek için Kuzey Koreli BT çalışanlarıyla iş birliği yapmakla suçlanıyor.

Kuzey Kore ve Kripto

İlk iddianame, Sim ve üç OTC yatırımcılar arasında, Kuzey Kore hükümeti adına mallar için ABD doları cinsinden ödeme yapmak üzere sanal para borsası hack’lerinden çalınan fonları aklamak için kurulan bir operasyonu içeriyor. İkincisi ise Sim ve çeşitli Kuzey Koreli BT çalışanları arasında yasadışı BT geliştirme çalışmalarından elde edilen gelirleri aklamak için kurulan bir kara para aklama çalışmasıyla ilgili. BT çalışanları sahte kimlikler kullanarak ABD blockchain geliştirme şirketlerinde işe girmiş ve daha sonra Kuzey Kore rejiminin yararına ve Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Birleşmiş Milletler tarafından Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımlara aykırı olarak haksız kazançlarını Sim aracılığıyla aklamışlar. Bu yaptırımlar Kuzey Kore’nin balistik füze, silah üretimi ve araştırma-geliştirme programlarının geliştirilmesini engellemek amacıyla uygulanmıştı.

Columbia Bölgesi ABD Savcısı Matthew M. Graves şunları söyledi;

“Bugünkü iddianameler, Kuzey Kore’nin ABD yaptırımlarını delmek için çeşitli yöntemler kullanmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu yozlaşmış rejimi finanse etmeye yardımcı olanlara karşı uygun suçlamaları getirmek için ister kripto para ister geleneksel bankacılık sistemi yoluyla olsun ‘parayı takip edebiliriz’ ve edeceğiz.”

Mahkeme belgelerine göre RGB, Kuzey Kore’nin birincil istihbarat ve gizli operasyon birimidir ve siber güvenlik topluluğunda hem Lazarus Group hem de Advanced Persistent Threat 38 (APT38) olarak bilinen 2 hack grubunun arkasındadır.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!
Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Son Dakika! Satış Konusunda Anlaştılar! Bu Altcoin Yükseliyor!
Son Dakika! Satış Konusunda Anlaştılar! Bu Altcoin Yükseliyor!
Kripto Uzmanları Açıkladı! Bitcoin (BTC) 2023 Yılında Kaç Doları Görecek?
Kripto Uzmanları Açıkladı! Bitcoin (BTC) 2023 Yılında Kaç Doları Görecek?
2022’de Tarih Verdi ve Haklı Çıktı! Şimdi Kripto Paralarda Bundan Sonra Olacakları Açıklıyor!
2022’de Tarih Verdi ve Haklı Çıktı! Şimdi Kripto Paralarda Bundan Sonra Olacakları Açıklıyor!
İlgi Patlaması! Kripto Balinaları ve Köpekbalıkları Bu Altcoini Kapışıyor! Dip Geldi Mi?
İlgi Patlaması! Kripto Balinaları ve Köpekbalıkları Bu Altcoini Kapışıyor! Dip Geldi Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023