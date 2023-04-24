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ABD Kripto Para Davası

Bugün Columbia Bölgesi’nde, Kuzey Koreli bir Dış Ticaret Bankası (FTB) temsilcisini, kripto para kullanımı yoluyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne gelir elde etmek üzere tasarlanmış ayrı kara para aklama komplolarındaki rolü nedeniyle suçlayan iki federal iddianame açıklandı.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“Bugün açıklanan suçlamalar, Kuzey Koreli ajanların ödemeleri ve kârı kolaylaştırmak için sanal varlıkların teknolojik özelliklerinden faydalanarak ve sanal para birimi şirketlerini hırsızlık için hedef alarak yaptırımlardan kaçmaya yönelik yenilikçi girişimlerine yanıt vermektedir. Blockchaindeki parayı takip ederek ve davranışlarına ışık tutarak Kuzey Koreli aktörleri ve onlara yardım edenleri engellemek ve caydırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Mahkeme belgelerine göre, 39 yaşındaki Sim Hyon Sop (Sim), Kuzey Kore için mal satın almak üzere çalıntı fonları kullanmak için OTC kullanan kripto para kullanıcılarıyla komplo kurmak ve ABD’deki blockchain geliştirme şirketlerinde yasadışı istihdam yoluyla gelir elde etmek için Kuzey Koreli BT çalışanlarıyla iş birliği yapmakla suçlanıyor.

Kuzey Kore ve Kripto

İlk iddianame, Sim ve üç OTC yatırımcılar arasında, Kuzey Kore hükümeti adına mallar için ABD doları cinsinden ödeme yapmak üzere sanal para borsası hack’lerinden çalınan fonları aklamak için kurulan bir operasyonu içeriyor. İkincisi ise Sim ve çeşitli Kuzey Koreli BT çalışanları arasında yasadışı BT geliştirme çalışmalarından elde edilen gelirleri aklamak için kurulan bir kara para aklama çalışmasıyla ilgili. BT çalışanları sahte kimlikler kullanarak ABD blockchain geliştirme şirketlerinde işe girmiş ve daha sonra Kuzey Kore rejiminin yararına ve Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Birleşmiş Milletler tarafından Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımlara aykırı olarak haksız kazançlarını Sim aracılığıyla aklamışlar. Bu yaptırımlar Kuzey Kore’nin balistik füze, silah üretimi ve araştırma-geliştirme programlarının geliştirilmesini engellemek amacıyla uygulanmıştı.

Columbia Bölgesi ABD Savcısı Matthew M. Graves şunları söyledi;

“Bugünkü iddianameler, Kuzey Kore’nin ABD yaptırımlarını delmek için çeşitli yöntemler kullanmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu yozlaşmış rejimi finanse etmeye yardımcı olanlara karşı uygun suçlamaları getirmek için ister kripto para ister geleneksel bankacılık sistemi yoluyla olsun ‘parayı takip edebiliriz’ ve edeceğiz.”

Mahkeme belgelerine göre RGB, Kuzey Kore’nin birincil istihbarat ve gizli operasyon birimidir ve siber güvenlik topluluğunda hem Lazarus Group hem de Advanced Persistent Threat 38 (APT38) olarak bilinen 2 hack grubunun arkasındadır.