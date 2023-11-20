  Son Dakika: 225 Milyon Dolarlık Operasyon! Dev Borsa ve Altcoin Üstüne Düşeni Yaptı

Kripto paralar dolandırıcılar, insan kaçakçıları ve daha diğer suçluların da ağzını sulandırıyor. Ancak blockchain şeffaftır. Dünya genelindeki suçun az bir bölümü kripto paralarla işlense de propagandalar tam tersini söylüyor. Ancak kripto karşıtlarının bilmediği şey kriptoyla işlenen suçların er ya da geç cezalandırıldığıdır.

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Büyük Kripto Operasyonu

Suçlular kara para aklar, dolarla silah alır ve daha birçok şey yapar. Aynı şeyi kripto paralarla da yapmak isteyebilirler. Ancak blockchain şeffaftır ve suçluların izini sürme noktasında ABD dolarından daha fazla yeteneğe sahip. Yeşil doların üzerinde bunun suç geliri olduğu yazmaz ancak kriptoda durum farklı.

Kripto para ekosisteminin en büyük şirketi olan Tether ve önde gelen küresel kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX bugün ABD Adalet Bakanlığıyla iş birliği içinde 225 milyon dolar dondurdu. Uluslararası suç örgütü aşk dolandırıcılığından, insan kaçakçılığına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyordu.

Ortak soruşturma, blockchain analiz firması Chainalysis’in araçları kullanılarak yürütüldü ve Tether’in eylemi, USDT‘nin tarihteki en büyük varlık dondurulmasını temsil ediyor.

Tether ve OKX’in aylar süren mücadelesinin ardından suçlulara ulaşıldı. Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;