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  •   Son Dakika: 225 Milyon Dolarlık Operasyon! Dev Borsa ve Altcoin Üstüne Düşeni Yaptı

Son Dakika: 225 Milyon Dolarlık Operasyon! Dev Borsa ve Altcoin Üstüne Düşeni Yaptı

Özet

  • Tether 225 milyon dolarlık suç gelirini dondurdu.
  • ABD Adalet Bakanlığı ile OKX ve Tether birlikte çalıştı.
  • Bu Tether tarafından tek seferde dondurulan en büyük bakiye.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:03
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto paralar dolandırıcılar, insan kaçakçıları ve daha diğer suçluların da ağzını sulandırıyor. Ancak blockchain şeffaftır. Dünya genelindeki suçun az bir bölümü kripto paralarla işlense de propagandalar tam tersini söylüyor. Ancak kripto karşıtlarının bilmediği şey kriptoyla işlenen suçların er ya da geç cezalandırıldığıdır.

İçerik Rehberi

Büyük Kripto Operasyonu

Suçlular kara para aklar, dolarla silah alır ve daha birçok şey yapar. Aynı şeyi kripto paralarla da yapmak isteyebilirler. Ancak blockchain şeffaftır ve suçluların izini sürme noktasında ABD dolarından daha fazla yeteneğe sahip. Yeşil doların üzerinde bunun suç geliri olduğu yazmaz ancak kriptoda durum farklı.

Kripto para ekosisteminin en büyük şirketi olan Tether ve önde gelen küresel kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX bugün ABD Adalet Bakanlığıyla iş birliği içinde 225 milyon dolar dondurdu. Uluslararası suç örgütü aşk dolandırıcılığından, insan kaçakçılığına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyordu.

Ortak soruşturma, blockchain analiz firması Chainalysis’in araçları kullanılarak yürütüldü ve Tether’in eylemi, USDT‘nin tarihteki en büyük varlık dondurulmasını temsil ediyor.

Tether ve OKX’in aylar süren mücadelesinin ardından suçlulara ulaşıldı. Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;

“Küresel kolluk kuvvetleriyle proaktif etkileşim ve şeffaflığa olan bağlılığımız sayesinde Tether, kripto alanında güvenlik için yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor. Adalet Bakanlığı ile yakın zamanda yaptığımız iş birliği, güvenli bir ortamı teşvik etme konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Yasadışı faaliyetleri proaktif bir şekilde ele almak ve sektördeki en yüksek dürüstlük standartlarını korumak diğer şirketlerle (OKX gibi) iş birliğimiz sürecek”.

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