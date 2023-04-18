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Son 10 Ayın En Yüksek Seviyesinde! Bitcoin Fiyatındaki Yükseliş En Çok Onlara Yaradı!

Bitcoin'in (BTC) çok beklenen 30 bin dolar seviyesini geçmesiyle birlikte madencilerin geliri son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
21:30
18 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), Nisan ayının ikinci haftasında uzun zamandır altında işlem gördüğü ve çok beklenen 30 bin dolar seviyesini geçti. BTC fiyatındaki yükselişle birlikte birçok altcoin’de yukarı yönde önemli hareketler yaptı. BTC fiyatındaki son yükseliş, 30 günlük ortalama madencilik gelirinin 2022’nin Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyenin aşılmasını sağlayarak Bitcoin madencileri için rahatlamaya neden oldu.

Bitcoin Madencilerinin Geliri Artıyor

Veriler, 30 günlük ortalama madencilik gelirinin 2022’nin Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak günlükte 27.34 milyon doları gördüğünü gösteriyor.

Blockchain.com’un sağladığı veriler, 1 Haziran 2022 tarihinde Bitcoin’in ortalama 31 bin dolar civarında işlem gördüğünü ve madencilerin günlük ortalama gelirinin ise 27 milyon dolar civarında olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte, 17 Nisan 2023 tarihinde madencilerin günlük ortalama gelirinin yaklaşık 29.78 milyon dolar olduğu ve Bitcoin fiyatının ise 30 bin 300 dolar seviyesinde olduğu görülüyor.

Bitcoin madencilerinin 2022’nin 3’ncü ve 4’ncü çeyreğindeki günlük ortalama gelirlerinin 15 milyon dolar ila 21 milyon dolar aralığına düşmesiyle zor zamanlar geçirdiler. Madencilerin günlük ortalama gelirinde tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 70.63 milyon dolarla 2 Mayıs 2021 tarihinde kaydedildi.

Bitcoin Fiyatı

BTC fiyatı yılın ilk gününden bu yana yüzde 79 oranında yükseldi. Bu, 2022’de görülen en düşük seviyelerden büyük bir toparlanma olduğu anlamına gelirken, en büyük kripto paranın bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 2,10 yükselişle 30 bin 120 dolardan işlem görüyor. Günlükteki işlem hacmi ise yüzde 1,93 düşüşle 18.31 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Yakın zaman önce Reuters’a konuşan Bitcoin madencilik hizmetleri şirketi Luxor’un analistlerinden Jaran Mellerud, halka arz olmuş birçok madencilik şirketinin iflasın eşiğinde olduğunu söylese de Bitcoin fiyatında görülen son sıçrama madencilerin nakit akışının iyileşmesini sağladı.

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