Cardano için kritik bir tarih var ve Solana'nın çözmesi gereken sorunlar fiyatın yönünü belirleyecek. Popüler 4 altcoin için kritik detaylar!

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Bu 4 altcoin de doğru zamanda alım yapan yatırımcılarına ciddi kazanç fırsatları sunmuştu. Doğru projelere cazip fiyatlardan yatırım yapmak yıllarca hedef beklemekten daha hızlı kazanç getirir. Peki bu altcoinler doğru seviyelere gevşedi mi? Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 4 altcoinin güncel görünümünü ele alıyoruz.

Solana (SOL)

Solana, Ethereum’un ayak izlerini takip ederek ilginç bir çıkmazda, altcoin ağdaki kesintiden sonra tam anlamıyla toparlanabilmiş değil. Solana’nın çöküşü, dokuz aydan kısa bir süre içinde 200 dolardan 40 dolara inmesiyle en trajik kayıplardan biri oldu. Kaybolan sadece SOL fiyatının maddi değeri de değil.

Ethereum rakibi olarak yola çıkan ve mükemmel ölçeklenebilirlik, yüksek hız, düşük işlem ücretleri vaat eden Solana birkaç ay içinde çok sayıda kesinti yaşadı. Yatırımcılar cüzdanlarını, Solana ağındaki projeleri kullanamadı. Daha da kötüsü, her kesinti fiyatın daha büyük düşüşler yaşamasına sebep oldu. Akıllı sözleşmelere ev sahipliği yapıyorsanız sık kesintiler artık insanların sizden vazgeçmesine sebep olabilir. Üstelik Ethereum için birinci katman alternatif sadece Solana değil.

Solana fiyatının grafiklerdeki teknik göstergelerin iyileşmesinden önce aktif kalamama sorunun aşması gerekiyor. DeFi Safety uzmanları bugün açıkladığı raporda Solana’yı en kötü akıllı akıllı sözleşme platformlarından biri olarak açıkladı.

Cardano (ADA)

Solana ve ADA yatırımcılarının teknik göstergelerden daha fazla temelde yaşanan şeyleri izlemesi gerekiyor. ADA geçtiğimiz hafta %20 artış yaşadı ve kripto paraların genel kasvetli havasından sıyrıldı. 29 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Vasil Hard Fork fiyatın yükselişini tetikleyen en önemli faktördür. PoS mekanizmasıyla çalışan (proof-of-stake, hisse kanıtı) Cardano, Ethereum henüz birleşmeyi tamamlamadığı için bu alandaki en değerli akıllı sözleşme platformu olarak yerini koruyor. Üstelik ağdaki aktif geliştirilen uygulamaların sayısı kısa süre önce 1.000 seviyesini aştı.

Vasil Hard Fork, Cardano ağını kullanan geliştiricilerin işini kolaylaştıracak ve ağı daha verimli hale getirecek. Bu sebepten daha fazla hype projeyi Cardano ekosisteminde görebiliriz. Hard fork sebebiyle yükselen fiyat 20-29 Haziran tarihleri arasında doyuma ulaşarak düşüşe geçebilir. Yatırımcıların Alonzo hard forkunda yaşananları hatırlaması gerekiyor. Eylül ayında gelecek güncelleme öncesinde ATH yapan fiyat, yükseltmeye kısa bir süre kala kar satışları sebebiyle düşmeye başlamıştı.

Avalanche (AVAX)

AVAX yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 30.000 doların altına sarktığı için 24,2 dolardan alıcı buluyor. Terra UST çöküşü sırasında LFG’nin AVAX varlıkları altcoinin çok daha büyük kayıplar yaşamasına sebep oldu. Son beş gündeki net fiyat hareketi düşük kaldığından EMA’lar şu anda ortalama konuma yakın işlem görüyor. Ayrıca, fiyat hareketi 25 dolarda durgunlaşırken, EMA’lar yatay olarak hareket ediyor ve her ikisi de piyasanın her iki tarafında da faaliyet eksikliğini belirtmek için hızla yakınlaşıyor. Bununla birlikte, 12-EMA son saatlerde daha büyük bir düşüş görmeye başladı.

RSI, Avalanche için fiyat oynaklığının kısa vadeli grafiklerde azalması nedeniyle 27 Mayıs’tan bu yana tarafsız bölgede işlem görüyordu. Bollinger Bantları şu anda dar ve kısa vadeli grafiklerde fiyat oynaklığı düşük kaldığından yatay olarak hareket ediyor. Kısa vadede 24,96 dolar direnç ve 22,75 destek olarak görünüyor.

Yatırımcılar, düşüş baskısı arttıkça AVAX’ın aşağı yönlü bir kırılma gözlemlemesini bekleyebilirler. Ayrıca, satın alma faaliyetinin olmaması nedeniyle, aşağı yönlü güçlü bir hareket beklenebilir. Bitcoin’e bağlı olarak 22-20 dolar aralığında yeni bir dip görebiliriz. Olası geri dönüş 24,96 dolar direncinin hacimli aşılmasıyla kesinlik kazanacaktır.

Waves

Bu haftanın en büyük kaybedeni Waves (WAVES) oldu. Önceki hafta, WAVES’in değeri, öncelikle Waves ekosisteminin Neutrino Protocol Stablecoin (USDN) canlanma planı tarafından yönlendirilen bir artışa şahit oldu. Altcoinin fiyatı hızla %93 yükseldi. Ancak Waves coşku azaldıkça değer kaybetti.

Fiyat 31 Mart’ta ATH seviyesi olan 63,88 dolara ulaştığından beri düşüyor. Aşağı hareket 29 Mayıs’ta 4,13 dolara kadar devam etti. ATH bölgesinden başlayan düşüşün projenin yaptığı spekülasyonlarla alakalı iddialardan dolayı olduğunu hatırlatalım. Ekip bunu yalanladı. 1 Haziran tarihinde 11,6 dolara ulaşsa da Waves burada kalıcı olamadı.

30 Mayıs’ta başlayan artış, beş dalga yukarı yönlü bir hareket olduğundan, A-B-C düzeltici yapısının A dalgası olarak etiketlenebilir. Bu olasılıkta, takip eden geri çekilme B dalgasının bir parçasıdır. Fiyat, B dalgasının sona ermesi için muhtemel bir alan olan 0,5-0,618 Fib geri çekilme destek seviyelerinde işlem görüyor. Eğer doğruysa, bunu takip eden kırılma fiyatı A:C dalgalarına 1:1 veya 1:0.618 oranı vererek 12 veya 14,70 dolara çıkaracaktır. Elbette kripto para piyasalarının genel yönü bu beklentide belirleyici olacak.