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Solana, AXS, Sand Ve Diğerleri! Bu Altcoin’lere Ne Olacak? Kurtuluş Mümkün Mü?

2022 yılının sonuna yaklaşılırken 2021 yılında parlayan bir çok altcoin tahtını kaybetti. Peki Bu altcoin'lerin sonu ne olacak?
21:40
30 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 4 Dakika

2022 yılı kripto paralar için felaketlerle dolu bir yıl olarak hafızalarda yerini koruyacak. Bazı altcoin’ler ise yıl biterken bu felaketi çok net bir biçimde yaşamaya devam ediyormuş gibi görünüyor. İşte geçtiğimiz haftanın en kötü performans gösteren altcoin’leri.

XCN En Kötü Performansa Sahip

XCN fiyatı 27 Eylül’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında işlem görünüyor. Çizgi, 1 Kasım’da (kırmızı simge) aşağı yönlü hareketin hızlanmasına yol açan bir reddedilişle karşılaştı. Bu da 30 Aralık’ta tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,011 dolar seviyesinin görülmesine yol açtı.

Altcoin’de şimdiye kadar hiçbir geri dönüş işareti görülmedi. Sonuç olarak, aşağı yönlü hareket muhtemelen devam edebilir. 0,035 dolar direnç alanının geri kazanılması, bunun yerine yükselişin tersine dönmeye başladığını gösterebilir.

SOL Önemli Desteğin Altına Düştü

SOL fiyatı Kasım ayının ilk haftasında 30 dolarlık yatay destek alanından aşağıya bir hareket gerçekleştirdi. Aşağı yönlü hareket hızlı oldu ve 30 Aralık’ta 8 dolara kadar düştü. Aşağı yönlü hareket devam ederse, bir sonraki en yakın destek alanı mevcut fiyattan %55’lik bir düşüşle 4,20 dolar seviyesinde görünüyor.

Haftalık RSI 25’in altına düştü ve herhangi bir yükseliş sapması oluşturmadı. Bu, trendin hala düşüş eğiliminde olduğunu ve aşağı yönlü hareketin devam etmesini muhtemel hale getirdiğini gösteriyor. Eğilimin yükseliş olarak kabul edilebilmesi için SOL fiyatının 30 dolar bölgesini geri kazanması gerekecek.

APT Aşağı Yönlü Harekete Devam Ediyor

APT fiyatı 23 Ekim’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında işlem gördü. Daha yakın bir zamanda, bu çizgi 16 Aralık’ta (kırmızı simge) bir reddedilmeyle karşılaştı ve ertesi gün 3,95 dolarlık destek alanının altına düştü. Bu önemli bir gelişme çünkü bölge 8 Kasım’dan beri yerinde duruyordu.

SOL’a benzer şekilde, RSI 30’un altına düştü ve herhangi bir yükseliş sapması yaratmadı. Aşağı yönlü hareket devam ederse, en yakın destek alanı, en son sıçramanın 1,61 dış Fib geri çekilmesi tarafından oluşturulan 2,22 dolar olacak.

AXS Yükselen Destekten Aşağı Kırıldı

AXS fiyatı 9 Kasım’dan bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca artmıştı. Bu yukarı yönlü hareket 5 Aralık’ta fiyatın 10,40 dolara gelmesiyle taçlandı. Ancak, fiyat o zamandan sonra düştü ve 16 Aralık’ta yükselen destek hattından düşüşe geçti.

AXS fiyatı, 22 Aralık’ta direnç olarak doğrulandıktan sonra (kırmızı simge) aşağı yönlü hareketine devam etti ve yeni bir yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Düşüş devam ederse, en yakın destek alanı, en son sıçramanın 1,61 dış Fib geri çekilmesi tarafından oluşturulan 4,50 dolar olacak. Yükselen destek hattının geri kazanılması trendin yükselişte olduğu anlamına gelebilir.

SAND Altcoin %45 Düşebilir

SAND fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,94 dolara ulaştığından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Hat, Kasım ayının ilk haftasında (kırmızı simge) reddedildi ve bu süreçte 0,80 dolarlık yatay destek alanından uzaklaştı. Bu da 29 Aralık’ta 0,38 dolarlık düşük bir seviyeye yol açtı.

Aşağı yönlü hareket devam ederse, en yakın destek alanı mevcut fiyattan %46’lık bir düşüşle 0,21 dolar olacak. Öte yandan, 0,80 dolarlık direnç alanının geri kazanılması trendin yükselişe geçtiği anlamına gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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